Агрегатор "честных" сервисов по ремонту техники заработал по всему городу Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Горожане могут заказать ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или смартфона по единым тарифам, оставив заявку на сайте проекта либо по телефону: 8 (495) 587-88-87. Сервис распределяет заказы между сертифицированными сервисными центрами, организует доставку устройства на диагностику и контролирует качество ремонта. Партнёры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться на сайте ct.mos.ru, также перепроверив стоимость ремонта, указанную мастерской. Специалисты "Информационного города" будут следить за уровнем цен и пресекать ситуации, когда сервисные центры навязывают ненужные услуги или завышают прайс.



Кроме того, в проекте заработала служба контроля качества: клиент, которому не понравилось качество ремонта, может оставить жалобу на сайте, и сотрудники ГБУ "Информационный город" самостоятельно решат проблему с сервисным центром. Если служба контроля качества подтвердит, что услуга оказана непрофессионально, клиенту вернут деньги.



Пользователь системы через сайт или по телефону рассказывает о возникшей проблеме, и курьер забирает девайс на диагностику, которая проводится в течение суток. Доставка возможна с 09:00 до 21:00 с понедельника по субботу. Тариф на доставку в обе стороны и диагностику - 450 рублей в будни, 600 рублей - в выходные. Следить за тем, какой "диагноз" поставили устройству и в какую сумму обойдётся "лечение", можно в личном кабинете на сайте платформы. Если стоимость ремонта не устроит пользователя, курьер привезёт гаджет обратно. Если пользователь согласен с ценой, технику отремонтируют и также вернут с курьером. Средний срок ремонта — трое суток после диагностики, а срок доставки в дальнейшем планируется сократить до одного дня. Сервисные центры также будут получать отзывы и оценки от тех, кто к ним обращался, - это повлияет на их рейтинг, который в дальнейшем сделают открытым, как у агрегаторов такси. Еще одной из основных целей проекта является поддержка легальных компаний и борьба с чёрным и серым рынком: до конца года планируется вывести из тени порядка 20–30 процентов рынка.



Городской онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" начал действовать по всему городу, кроме Зеленограда и ТиНАО. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, ограничение по территории обслуживания было снято досрочно в связи с большим количеством заявок из других округов. А для обладателей социальной карты москвича ввели 20-процентную скидку.Горожане могут заказать ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или смартфона по единым тарифам, оставив заявку на сайте проекта либо по телефону: 8 (495) 587-88-87. Сервис распределяет заказы между сертифицированными сервисными центрами, организует доставку устройства на диагностику и контролирует качество ремонта. Партнёры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться на сайте ct.mos.ru, также перепроверив стоимость ремонта, указанную мастерской. Специалисты "Информационного города" будут следить за уровнем цен и пресекать ситуации, когда сервисные центры навязывают ненужные услуги или завышают прайс.Кроме того, в проекте заработала служба контроля качества: клиент, которому не понравилось качество ремонта, может оставить жалобу на сайте, и сотрудники ГБУ "Информационный город" самостоятельно решат проблему с сервисным центром. Если служба контроля качества подтвердит, что услуга оказана непрофессионально, клиенту вернут деньги.Пользователь системы через сайт или по телефону рассказывает о возникшей проблеме, и курьер забирает девайс на диагностику, которая проводится в течение суток. Доставка возможна с 09:00 до 21:00 с понедельника по субботу. Тариф на доставку в обе стороны и диагностику - 450 рублей в будни, 600 рублей - в выходные. Следить за тем, какой "диагноз" поставили устройству и в какую сумму обойдётся "лечение", можно в личном кабинете на сайте платформы. Если стоимость ремонта не устроит пользователя, курьер привезёт гаджет обратно. Если пользователь согласен с ценой, технику отремонтируют и также вернут с курьером. Средний срок ремонта — трое суток после диагностики, а срок доставки в дальнейшем планируется сократить до одного дня. Сервисные центры также будут получать отзывы и оценки от тех, кто к ним обращался, - это повлияет на их рейтинг, который в дальнейшем сделают открытым, как у агрегаторов такси. Еще одной из основных целей проекта является поддержка легальных компаний и борьба с чёрным и серым рынком: до конца года планируется вывести из тени порядка 20–30 процентов рынка.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 декабря 2016 г. Агрегатор "честных" сервисов по ремонту техники запустили в Москве

Пока заказ ремонта цифровой техники доступен только жителям ЮВАО. Сервис сотрудничает только с проверенными легальными мастерскими. Специалисты будут следить за уровнем цен и пресекать навязывание услуг.

