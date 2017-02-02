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Прокуроры выразили недовольство камерами наблюдения на вокзалах
7 февраля 2017 г. | Время публикации 19:06
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Транспортный прокурор Владимир Тюльков на форуме "Технологии безопасности" пожаловался на слишком маленький срок хранения информации с камер видеонаблюдения на московских вокзалах, сообщает ТАСС. По мнению Тюлькова, подобное положение дел способствует длительной антитеррористической незащищенности объектов транспортной инфраструктуры.

По его словам, усугубляет ситуацию отсутствие единых требований к просмотровому оборудованию на железнодорожных вокзалах, станциях, транспортных средствах, а также к техническим характеристикам камер наблюдения и к оборудованию серверной, необходимой для накопления и хранения информации.

"Указанные недостатки на фоне динамично развивающихся угроз влекут ненадлежащее обеспечение транспортной безопасности и необъективность принимаемых компетентными органами и транспортными прокурорами мер", - подчеркнул представитель надзорного ведомства.
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