Прокуроры выразили недовольство камерами наблюдения на вокзалах Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Транспортный прокурор Владимир Тюльков на форуме "Технологии безопасности" пожаловался на слишком маленький срок хранения информации с камер видеонаблюдения на московских вокзалах, сообщает ТАСС. По мнению Тюлькова, подобное положение дел способствует длительной антитеррористической незащищенности объектов транспортной инфраструктуры.



По его словам, усугубляет ситуацию отсутствие единых требований к просмотровому оборудованию на железнодорожных вокзалах, станциях, транспортных средствах, а также к техническим характеристикам камер наблюдения и к оборудованию серверной, необходимой для накопления и хранения информации.



"Указанные недостатки на фоне динамично развивающихся угроз влекут ненадлежащее обеспечение транспортной безопасности и необъективность принимаемых компетентными органами и транспортными прокурорами мер", - подчеркнул представитель надзорного ведомства.



Предыдущая статья | Следующая статья

