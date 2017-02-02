Минувшая ночь стала самой холодной с начала февраля

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 7:00 вторника опустилась до минус 22,7 градуса. Как сообщает Гидрометцентр России
, прошедшая ночь в столице стала самой холодной в феврале.
Ночью в некоторых районах Подмосковья воздух остыл до минус 25-28 градусов. Так, в Волоколамске подморозило до минус 25,6, Дмитрове - до минус 25,9, Можайске - до минус 27,1, Клину - до минус 28,3 градуса. Кроме того,
в Москве сохраняется высокое атмосферное давление - почти на 20 пунктов выше нормы. Напомним, самая холодная ночь зимы была зафиксирована в столице 7 января
- в ту ночь температура составила минус 29,9 градуса.