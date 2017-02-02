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Минувшая ночь стала самой холодной с начала февраля
7 февраля 2017 г. | Время публикации 11:44 | Последние изменения 12:12
Рубрики: Погода  
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Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 7:00 вторника опустилась до минус 22,7 градуса. Как сообщает Гидрометцентр России, прошедшая ночь в столице стала самой холодной в феврале.

Ночью в некоторых районах Подмосковья воздух остыл до минус 25-28 градусов. Так, в Волоколамске подморозило до минус 25,6, Дмитрове - до минус 25,9, Можайске - до минус 27,1, Клину - до минус 28,3 градуса. Кроме того, в Москве сохраняется высокое атмосферное давление - почти на 20 пунктов выше нормы. Напомним, самая холодная ночь зимы была зафиксирована в столице 7 января - в ту ночь температура составила минус 29,9 градуса.
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Минувшей ночью в Москве мороз усиливался до минус 30 – минус 26 градусов, по области – до минус 33 – минус 24 градусов. На главной метеостанции столицы ВДНХ зафиксировано минус 29,9 градуса.

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Вторник, 7 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:05
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