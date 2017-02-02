Минувшая ночь стала самой холодной с начала февраля

7 января 2017 г. Часть площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" закрыли в Москве из-за морозов

Минувшей ночью в Москве мороз усиливался до минус 30 – минус 26 градусов, по области – до минус 33 – минус 24 градусов. На главной метеостанции столицы ВДНХ зафиксировано минус 29,9 градуса.