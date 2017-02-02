Полиция задержала родственника изрубленного топором начальника пожарной части

Столичные полицейские задержали подозреваемого в нападении с топором
на начальника пожарной части на севере Москвы, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Факт задержания мужчины также подтвердили в пресс-службе УВД по Северному округу города.
Подозреваемый был задержан на территории Тверской области. Им оказался 38-летний житель Подмосковья, который приходится родственником потерпевшему. По словам собеседника агентства, между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов топором.
Пострадавший сотрудник МЧС получил множественные ранения грудной клетки, брюшной полости и шеи. Он был прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Ранее сообщалось, что нападавший приходится потерпевшему двоюродным братом. При этом, по данным СМИ, инцидент произошел в одной из пожарных частей во время празднования дня рождения начальника учреждения. В МЧС эту информацию опровергли.