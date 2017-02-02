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Полиция задержала родственника изрубленного топором начальника пожарной части
7 февраля 2017 г. | Время публикации 17:30 | Последние изменения 17:34
Рубрики: Криминал  
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Фото NEWSru.com
Столичные полицейские задержали подозреваемого в нападении с топором на начальника пожарной части на севере Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Факт задержания мужчины также подтвердили в пресс-службе УВД по Северному округу города.

Подозреваемый был задержан на территории Тверской области. Им оказался 38-летний житель Подмосковья, который приходится родственником потерпевшему. По словам собеседника агентства, между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов топором.

Пострадавший сотрудник МЧС получил множественные ранения грудной клетки, брюшной полости и шеи. Он был прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Ранее сообщалось, что нападавший приходится потерпевшему двоюродным братом. При этом, по данным СМИ, инцидент произошел в одной из пожарных частей во время празднования дня рождения начальника учреждения. В МЧС эту информацию опровергли.
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