Неизвестные отобрали у мужчины 10 миллионов рублей, полученные от продажи квартиры Рубрики: Происшествия

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Угрожая пистолетом, грабители отобрали у мужчины сумку с 10 миллионами рублей и скрылись на автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск преступников. По данным источника в правоохранительных органах, добычей грабителей стали деньги, которые потерпевший получил после продажи квартиры. Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые под угрозой пистолета отобрали у безработного москвича 10 миллионов рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, инцидент произошел после полуночи возле дома на Зеленоградской улице.Угрожая пистолетом, грабители отобрали у мужчины сумку с 10 миллионами рублей и скрылись на автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск преступников. По данным источника в правоохранительных органах, добычей грабителей стали деньги, которые потерпевший получил после продажи квартиры.



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