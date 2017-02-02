Неизвестные отобрали у мужчины 10 миллионов рублей, полученные от продажи квартиры

Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые под угрозой пистолета отобрали у безработного москвича 10 миллионов рублей. Как сообщили ТАСС
в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, инцидент произошел после полуночи возле дома на Зеленоградской улице.
Угрожая пистолетом, грабители отобрали у мужчины сумку с 10 миллионами рублей и скрылись на автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск преступников. По данным источника в правоохранительных органах, добычей грабителей стали деньги, которые потерпевший получил после продажи квартиры.