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СМИ сообщили об обыске у оппозиционного активиста Гальперина
7 февраля 2017 г. | Время публикации 12:24 | Последние изменения 13:42
Рубрики: Общество  
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Марк Гальперин | Moscow-Live.ru
Правоохранительные органы проводят обыск в квартире оппозиционного активиста Марка Гальперина, которого ранее неоднократно задерживали на протестных акциях. Об этом сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ксения Костромина, уточнив, что после обыска оппозиционер будет доставлен на допрос. С чем именно связан обыск, не сообщается.

По данным "ОВД-Инфо", на Марка Гальперина заведено дело по ч. 1 ст. 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), и в скором времени активиста планируют допросить. Издание пишет, что обыски в рамках этого уголовного дела, предположительно, проходят и у других активистов.

Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело о неоднократном нарушении правил пикетирования (ч.1 ст.212.1 УК РФ) за совершение административных правонарушений с августа 2014-го по январь 2015 года. Тверской суд Москвы назначил ему в общей сложности 38 суток административного ареста по результатам задержания на одиночном пикете с плакатом в поддержку французской сатирической газеты Charlie Hebdo и на акции в поддержку Алексея Навального.
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