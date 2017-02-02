СМИ сообщили об обыске у оппозиционного активиста Гальперина

16 января 2015 г. Активиста арестовали на 38 суток за плакат "Je suis Charlie" и акцию на Манежной

Марка Гальперина приговорили к 8 суткам административного ареста за пикет в знак солидарности с французским журналом "Шарли Эбдо" и к 30 суткам ареста за участие в несанкционированном сходе в поддержку братьев Навальных.