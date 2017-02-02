СМИ сообщили об обыске у оппозиционного активиста Гальперина

Правоохранительные органы проводят обыск в квартире оппозиционного активиста Марка Гальперина, которого ранее неоднократно задерживали на протестных акциях. Об этом сообщила "Интерфаксу"
его адвокат Ксения Костромина, уточнив, что после обыска оппозиционер будет доставлен на допрос. С чем именно связан обыск, не сообщается.
По данным "ОВД-Инфо"
, на Марка Гальперина заведено дело по ч. 1 ст. 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), и в скором времени активиста планируют допросить. Издание пишет, что обыски в рамках этого уголовного дела, предположительно, проходят и у других активистов.
Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело о неоднократном нарушении правил пикетирования (ч.1 ст.212.1 УК РФ) за совершение административных правонарушений с августа 2014-го по январь 2015 года. Тверской суд Москвы назначил ему в общей сложности 38 суток административного ареста
по результатам задержания на одиночном пикете с плакатом в поддержку французской сатирической газеты Charlie Hebdo и на акции в поддержку Алексея Навального.