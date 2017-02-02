В день рождения Исторического музея посетителей угостят "золотыми" тортами Рубрики: Развлечения

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Торты сделают вручную по рецептам, взятым из парижской кулинарной книги 1752 года. Для их покрытия используют листы из пищевого золота, которые символизируют золотой век Российской империи. На верхушках десертов расположатся геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов и букеты сахарных цветов, осыпанных золотой пылью. Чтобы попробовать один из 145 десертов, достаточно купить билет в музей: отметим, что 9 февраля москвичи смогут посетить экспозицию музея бесплатно, а до 12 февраля в честь юбилея вход будет стоить в два раза дешевле.



В честь 145-летия Государственного исторического музея испекут 500 килограммов тортов, покрытых пищевым золотом. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, угощение можно будет отведать в Парадных сенях музея в субботу, 11 февраля.Торты сделают вручную по рецептам, взятым из парижской кулинарной книги 1752 года. Для их покрытия используют листы из пищевого золота, которые символизируют золотой век Российской империи. На верхушках десертов расположатся геральдические символы из белого шоколада в виде львов, единорогов и двуглавых орлов и букеты сахарных цветов, осыпанных золотой пылью. Чтобы попробовать один из 145 десертов, достаточно купить билет в музей: отметим, что 9 февраля москвичи смогут посетить экспозицию музея бесплатно, а до 12 февраля в честь юбилея вход будет стоить в два раза дешевле.



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