Главу профсоюза метро, известного частой критикой руководства, уволили

Председатель профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев, известный критическими высказываниями в адрес начальства подземки, уволен за неоднократное нарушение трудовой дисциплины. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе столичного метро, увольнение не связано с комментариями, которые Гостев давал журналистам. В пресс-службе профсоюза работников ГУП "Московский метрополитен" увольнение председателя назвали "репрессиями" за активное отстаивание прав работников метро и обещали опротестовать решение в суде.
Как сообщается на сайте Конфедерации труда России
, одним из поводов увольнения Гостева стали интервью средствам массовой информации после митинга 2 апреля 2016 года. Тогда профсоюз провел массовую акцию после пожара на станции "Новые Черемушки" и давки на "Тульской". Итогом акции стало приостановление реорганизации в московском метро, одновременно возросло давление на активистов профсоюза.
В приказе основания для увольнения объясняются запретом на общение "по вопросам производственной деятельности" с представителями СМИ. Сам Гостев отметил, что оба раза общался с журналистами в свое личное время, а также не знакомился ни с какими документами, имеющими гриф секретности, содержащими государственную тайну и не подписывался под требованием их неразглашения. Еще одним поводом для увольнения стал тот факт, что машинист якобы допустил превышение скорости на 5 километров в час на подъезде к станции "Петровско-Разумовская".
О нарушениях режима труда и отдыха в столичной подземке Гостев, работавший в электродепо "Владыкино", сообщал еще в 2012 году, когда начальником метрополитена стал Иван Беседин. Тогда глава профсоюза заявил, что за малейшие нарушения скоростного режима машинистов лишают премии
, но они вынуждены превышать скорость из-за большого пассажиропотока и постоянных сбоев в графике движения. Машинисты также жаловались на переработки без доплаты за сверхурочные.
Хотя в руководстве подземки все эти обвинения отвергли, двумя годами позже Гостев заявил, что метрополитен практически перестал вкладывать средства
в обеспечение нормального режима труда и отдыха сотрудников, а сбои в движении часто списывают на машинистов. Работники метро провели митинг в парке Горького, но, по словам Гостева, лишь разозлили чиновников, которые начали добиваться увольнения лидеров профсоюза.
В прошлом году Гостев утверждал
, что в метро продолжаются поломки, задымления и возгорания, объявлял о волне сокращений и найме неквалифицированных сотрудников
, увольнении лидеров профсоюза под надуманными предлогами и других проблемах.