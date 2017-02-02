Главу профсоюза метро, известного частой критикой руководства, уволили

11 июля 2016 г. Работники подземки проведут серию одиночных пикетов против сокращений

Серия акций 12 июля откроется одиночными пикетами перед департаментом транспорта Москвы. Активисты говорят о массовых сокращениях в подземке, коснувшихся прежде всего рабочих специальностей и технадзора, что грозит новыми ЧП.