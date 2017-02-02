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В трусах посетителя московской больницы нашли полкило героина
7 февраля 2017 г. | Время публикации 16:56
Рубрики: Криминал  
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Сотрудники столичной полиции задержали на территории одной из московских больниц подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба управления МВД по Москве. Как отмечается, стражи порядка в ходе досмотра обнаружили у безработного пакет с неизвестным веществом, который мужчина прятал в нижнем белье.

Последующая проверка показала, что изъятый материал является героином, а общая масса упаковки составила почти 500 граммов. Данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ (статьи 30 и 228.1 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.
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