В трусах посетителя московской больницы нашли полкило героина

Сотрудники столичной полиции задержали на территории одной из московских больниц подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает
пресс-служба управления МВД по Москве. Как отмечается, стражи порядка в ходе досмотра обнаружили у безработного пакет с неизвестным веществом, который мужчина прятал в нижнем белье.
Последующая проверка показала, что изъятый материал является героином, а общая масса упаковки составила почти 500 граммов. Данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ (статьи 30 и 228.1 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.