Москвича вместе с сыном выставили на улицу из принадлежащего ему жилья Общество Рубрики: Недвижимость

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Юрий Калашников зарегистрирован в одной из комнат коммунальной квартиры на улице Шкулева с 1996 года. В 1998 году у него родился сын, и Калашникову выделили еще одно помещение в квартире. Спустя 12 лет москвич решил оформить приватизацию на эти две комнаты, и с этого момента у семьи начались проблемы. Собственник здания, пока Калашниковы отсутствовали, отобрал у них одну из занимаемых квартир, а в ноябре прошлого года - и вторую. "В комнату, взломав дверь, ворвались неизвестные и вытолкали сына Калашникова в коридор. После чего стали выносить вещи из квартиры, объявив, что их выселяют", - рассказали активисты ОНФ.



30 ноября 2016 года Кузьминский районный суд вынес решение в пользу Калашниковых, однако оно не выполняется до сих пор. "Заявитель уже обращался в разные инстанции, но решить проблему не удается. Необходимо, чтобы решение суда в пользу заявителя было исполнено, и его семья смогла вернуться в жилплощадь, которую занимала столько лет на законных основаниях", - подчеркивается в сообщении. Постоялец одной из московских коммуналок остался без единственного жилья после того, как собственник здания с применением физической силы выставил его на улицу вместе с сыном. После длительного разбирательства суд признал законным проживание москвича на данной площади и постановил вселить их обратно, однако это решение не исполняется уже несколько месяцев, сообщается на сайте столичного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).Юрий Калашников зарегистрирован в одной из комнат коммунальной квартиры на улице Шкулева с 1996 года. В 1998 году у него родился сын, и Калашникову выделили еще одно помещение в квартире. Спустя 12 лет москвич решил оформить приватизацию на эти две комнаты, и с этого момента у семьи начались проблемы. Собственник здания, пока Калашниковы отсутствовали, отобрал у них одну из занимаемых квартир, а в ноябре прошлого года - и вторую. "В комнату, взломав дверь, ворвались неизвестные и вытолкали сына Калашникова в коридор. После чего стали выносить вещи из квартиры, объявив, что их выселяют", - рассказали активисты ОНФ.30 ноября 2016 года Кузьминский районный суд вынес решение в пользу Калашниковых, однако оно не выполняется до сих пор. "Заявитель уже обращался в разные инстанции, но решить проблему не удается. Необходимо, чтобы решение суда в пользу заявителя было исполнено, и его семья смогла вернуться в жилплощадь, которую занимала столько лет на законных основаниях", - подчеркивается в сообщении.



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