Мэрия попыталась взыскать с инвалида аренду за снесенный еще в 2013 году гараж Рубрики: Автотранспорт

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"Требования департамента абсурдны. Они требовали не только платить за три года, когда "ракушка" была снесена, но и за предыдущие годы, когда Зеленов исправно оплачивал аренду. Вместе с пенями общая сумма, которую собирались взыскать, составила почти 21,4 тысячи рублей", - рассказал



В пресс-службе департамента заверили, что о сносе гаража узнали уже во время судебного процесса, а префектура заранее не предоставила ведомству соответствующие документы. При этом адвокат Зеленова утверждает, что в комиссии, принимавшей решение о статусе "ракушки", были представители мэрии, а потому истец был прекрасно осведомлен, что с 2013 года ответчик не имел возможности пользоваться земельным участком.



Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов отметил, что сейчас времена сноса "ракушек" прошли, а власти взялись за одноуровневые гаражи в кооперативах. "В советские времена земля под строительство гаражных кооперативов выдавалась в долгосрочное или бессрочное пользование, но несколько лет назад город стал требовать заключать ограниченные по времени договоры аренды. И все, у кого не были оформлены участки в соответствии с новыми требованиями, с кадастровым номером и так далее, разом оказались вне закона", - рассказал правозащитник, отметив, что никаких компенсаций за снесенные гаражи никому не дают. В 2013 году в Москве начался массовый снос гаражей-тентов, который, однако, не распространялся на собственность ветеранов и инвалидов. Житель столицы Фридрих Зеленов, будучи инвалидом, от своей "ракушки" тогда отказался и позволил управе района ее демонтировать. Гараж снесли в том же 2013 году, а недавно Департамент городского имущества подал на Зеленова в суд, потребовав арендную плату за те три года, когда земельный участок фактически пустовал."Требования департамента абсурдны. Они требовали не только платить за три года, когда "ракушка" была снесена, но и за предыдущие годы, когда Зеленов исправно оплачивал аренду. Вместе с пенями общая сумма, которую собирались взыскать, составила почти 21,4 тысячи рублей", - рассказал "Газете.Ru" адвокат москвича Олег Искаков.В пресс-службе департамента заверили, что о сносе гаража узнали уже во время судебного процесса, а префектура заранее не предоставила ведомству соответствующие документы. При этом адвокат Зеленова утверждает, что в комиссии, принимавшей решение о статусе "ракушки", были представители мэрии, а потому истец был прекрасно осведомлен, что с 2013 года ответчик не имел возможности пользоваться земельным участком.Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов отметил, что сейчас времена сноса "ракушек" прошли, а власти взялись за одноуровневые гаражи в кооперативах. "В советские времена земля под строительство гаражных кооперативов выдавалась в долгосрочное или бессрочное пользование, но несколько лет назад город стал требовать заключать ограниченные по времени договоры аренды. И все, у кого не были оформлены участки в соответствии с новыми требованиями, с кадастровым номером и так далее, разом оказались вне закона", - рассказал правозащитник, отметив, что никаких компенсаций за снесенные гаражи никому не дают.



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