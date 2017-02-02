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Москвичка получила крупный штраф, попав на "парковку-ловушку" на границе двух районов
7 февраля 2017 г. | Время публикации 13:43 | Последние изменения 15:14
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Жительница района Восточное Измайлово почти на две недели оставила автомобиль возле своего дома, имея на это резидентое разрешение, дающее право на бесплатную стоянку в пределах района проживания. Когда ей пришел счет на 30 тысяч рублей, выяснилось, что формально автомобиль стоял в другом районе - граница проходит прямо по разделительной полосе дороги.

"Я прописана по адресу улица 9-я Парковая, дом 8. Была в полной уверенности, что я паркуюсь на своей улице и здесь можно ставить машину напротив дома. Однако, как выяснилось, нет. На табличках с парковочными номерами нет ни слова о том, что они относятся к другому округу", - заявила москвичка телеканалу "Москва-24".

В Администрации московского парковочного пространства утверждают, что штраф за парковку не на той стороне улицы выписан законно, а границы района нужно было узнавать на сайте управы или позвонив по номеру, указанному на знаке платной парковки. Однако, по мнению координатора "Синие ведерки" Петра Шкуматова, москвичка попала в типичную "парковочную ловушку", которые расставлены по всему городу. "Очень многие люди, оплачивающие парковку, сталкиваются с тем, что приложение, которым они пользуются, неправильно определяет границы. В итоге автовладельцам приходят штрафы", - цитирует Шкуматова "Коммерсант".
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