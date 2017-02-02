Следственный комитет проверит столичные тарифы на эвакуацию авто Тарифы Рубрики: Автотранспорт

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Проверку обоснованности тарифов на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей ФАС России проверяла по запросу первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова. С 1 сентября 2016 года регионы обязаны были пересчитать эти расценки в соответствии с единой методикой антимонопольной службы, и правозащитники ожидали, что после перерасчета тарифы изменятся прежде всего в Москве, где стоимость эвакуации привязана к мощности машины, достигая 7 тысяч рублей. В итоге в мэрии Москвы заявили, что в реальности тарифы должны быть выше, но во избежание "социальной напряженности" менять их



После того, как в ФАС провели анализ тарифов, утвержденных департаментом экономической политики и развития Москвы, выяснилось, что в расчет принималась среднемесячная зарплата работника ГКУ "Администратор московского парковочного пространства"в размере 67 тысяч рублей при средней зарплате в 59,7 тысячи рублей. Кроме того, на формирование тарифа влияет штатная численность сотрудников АМПП: фактически перемещением занимаются 1120 человек, тогда как департамент экономической политики использовал показатель 1242 человека. Таким образом, часть заявленных городской администрацией расходов могут быть исключены из тарифов, однако антимонопольная служба не может обязать мэрию изменить цены.



Вячеслав Лысаков, в свою очередь, уже попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку фактов, изложенных ФАС и указывает, что ранее просил Генпрокуратуру "принудить правительство Москвы" снизить цены на перемещение машин как минимум вдвое. Эксперты отмечают, что мэрия устанавливает тарифы по сути единолично, и чиновникам "нужен дополнительный политический противовес", которым могла бы стать Федеральная антимонопольная служба. В СК РФ поступил депутатский запрос с просьбой провести доследственную проверку по факту нарушений, допущенных столичными властями при расчете тарифа на эвакуацию автомобилей. Эти нарушения обнаружила Федеральная антимонопольная служба. В мэрии Москвы настаивают, что цены на эвакуацию подсчитаны без ошибок, пишет "Коммерсант" Проверку обоснованности тарифов на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей ФАС России проверяла по запросу первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова. С 1 сентября 2016 года регионы обязаны были пересчитать эти расценки в соответствии с единой методикой антимонопольной службы, и правозащитники ожидали, что после перерасчета тарифы изменятся прежде всего в Москве, где стоимость эвакуации привязана к мощности машины, достигая 7 тысяч рублей. В итоге в мэрии Москвы заявили, что в реальности тарифы должны быть выше, но во избежание "социальной напряженности" менять их не стали После того, как в ФАС провели анализ тарифов, утвержденных департаментом экономической политики и развития Москвы, выяснилось, что в расчет принималась среднемесячная зарплата работника ГКУ "Администратор московского парковочного пространства"в размере 67 тысяч рублей при средней зарплате в 59,7 тысячи рублей. Кроме того, на формирование тарифа влияет штатная численность сотрудников АМПП: фактически перемещением занимаются 1120 человек, тогда как департамент экономической политики использовал показатель 1242 человека. Таким образом, часть заявленных городской администрацией расходов могут быть исключены из тарифов, однако антимонопольная служба не может обязать мэрию изменить цены.Вячеслав Лысаков, в свою очередь, уже попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина провести доследственную проверку фактов, изложенных ФАС и указывает, что ранее просил Генпрокуратуру "принудить правительство Москвы" снизить цены на перемещение машин как минимум вдвое. Эксперты отмечают, что мэрия устанавливает тарифы по сути единолично, и чиновникам "нужен дополнительный политический противовес", которым могла бы стать Федеральная антимонопольная служба.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 сентября 2016 г. В Москве вопреки ожиданиям не стали снижать тарифы на эвакуацию с 1 сентября

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