Следственный комитет проверит группу в соцсетях, склоняющую подростков к самоубийству Рубрики: Криминал

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В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям администраторов. Столичное отделение Следственного комитета РФ организовало проверку группы в социальной сети "ВКонтакте", склоняющей подростков к самоубийству. Как сообщается на сайте ведомства , мать 16-летней девушки обратилась за психологической помощью для дочери, которая трижды пыталась покончить жизнь самоубийством. На ее странице в социальной сети "ВКонтакте" женщина обнаружила переписку суицидальной направленности с администраторами одной из групп.В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям администраторов.



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