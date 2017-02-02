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Следственный комитет проверит группу в соцсетях, склоняющую подростков к самоубийству
7 февраля 2017 г. | Время публикации 09:25 | Последние изменения 12:07
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичное отделение Следственного комитета РФ организовало проверку группы в социальной сети "ВКонтакте", склоняющей подростков к самоубийству. Как сообщается на сайте ведомства, мать 16-летней девушки обратилась за психологической помощью для дочери, которая трижды пыталась покончить жизнь самоубийством. На ее странице в социальной сети "ВКонтакте" женщина обнаружила переписку суицидальной направленности с администраторами одной из групп.

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям администраторов.
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