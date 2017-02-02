На месте кинотеатра "Таджикистан" в Строгино построят досуговый центр с крытой улицей

20 января 2017 г. Московские кинотеатры полностью обновят через два года

Кинотеатры преобразят в культурно-досуговые центры нового типа, куда можно будет сходить, не тратя время на поездки в центр. Первые из них будут введены до середины 2018 года, а остальные - до середины 2019 года.