На месте кинотеатра "Таджикистан" в Строгино построят досуговый центр с крытой улицей

Москомархитектура утвердила дизайн-проект нового культурно-досугового центра на месте кинотеатра "Таджикистан" в районе Строгино. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, здание будет построено в скандинавском стиле и разделено на две части. Через пешеходную галерею со стеклянной крышей можно будет пройти к жилым домам, не обходя здание центра.
Длина новой крытой улицы составит около 80 метров, а по вечерам она будет подсвечиваться. Фасад будущего культурно-досугового центра площадью около шести тысяч квадратных метров будет выполнен из стекла, дерева и камня коричневого, бежевого и серого цветов. На одном из фасадов разместится большой белый экран, который летом будет превращаться в бесплатный кинотеатр на свежем воздухе.
Само здание на улице Маршала Катукова, дом 8 будет двухэтажным и будет разделено на две зоны с помощью пешеходной галереи. В одной из зон разместятся концертный зал на 510 мест, кафе и библиотека с большим деревянным балконом. Вторую часть досугового центра отведут под разнообразные кружки, спортивные секции и мастер-классы. У каждой зоны будут собственные входы: основные - с дублёра улицы Маршала Катукова, дополнительный - со стороны жилой застройки. Проект также включает автостоянку на 50 машино-мест.
Проект культурно-досугового центра на улице Маршала Катукова, дом 8 стал частью городской программы реконструкции советских кинотеатров, в рамках которой 39 зданий превратят в многофункциональные районные досуговые центры
с оригинальным дизайном. Планируется, что обновление кинотеатров завершится в 2019–2020 годах.