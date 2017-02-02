В столице резко выросло число ультрадешевых квартир на продажу Рубрики: Недвижимость

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter NEWSru.com



Больше всего дешевого жилья предлагается в Восточном, Юго-Восточном и Западном округах столицы. "Уже дошло до того, что за 5,6-6 миллионов рублей можно купить трехкомнатную квартиру в хрущевке, притом что привлекательная по своим характеристикам однокомнатная квартира в современном доме имеет все шансы быть проданной за 7 миллионов", – отметил директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома.



В основном к ультрадешевым относятся квартиры в устаревших пяти- и девятиэтажках на окраинах. При этом продавцы готовы снижать цены и дальше, так как завлечь покупателей в условиях высокой конкуренции больше нечем. "Собственники указывают в объявлении цену 5,2 миллиона рублей, следуя "железной логике" продавца: "А вдруг?..." Но в целом они готовы продавать за 4,8 миллиона", – добавил эксперт. В чстности, за такую цену продается отремонтированная трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров на первом этаже пятиэтажки на улице Авиаторов.



На столичном рынке вторичной недвижимости резко выросла доля жилья стоимостью ниже пяти миллионов рублей. Суммарное число дешевых квартир достигло 3159: четыре года назад таких было всего 737. Число трехкомнатных квартир в пределах пяти миллионов за четыре года увеличилось в Москве в 22 раза, сообщается в отчете риелторского агентства "Инком-Недвижимость" Больше всего дешевого жилья предлагается в Восточном, Юго-Восточном и Западном округах столицы. "Уже дошло до того, что за 5,6-6 миллионов рублей можно купить трехкомнатную квартиру в хрущевке, притом что привлекательная по своим характеристикам однокомнатная квартира в современном доме имеет все шансы быть проданной за 7 миллионов", – отметил директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома.В основном к ультрадешевым относятся квартиры в устаревших пяти- и девятиэтажках на окраинах. При этом продавцы готовы снижать цены и дальше, так как завлечь покупателей в условиях высокой конкуренции больше нечем. "Собственники указывают в объявлении цену 5,2 миллиона рублей, следуя "железной логике" продавца: "А вдруг?..." Но в целом они готовы продавать за 4,8 миллиона", – добавил эксперт. В чстности, за такую цену продается отремонтированная трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров на первом этаже пятиэтажки на улице Авиаторов.



Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 8 сентября 2016 г. Владельцы самого дешевого жилья в Москве живут в изоляции по соседству с преступниками и заводами

Эксперты в сфере недвижимости составили список самых дешевых районов Москвы. За менее пугающие ценники местные собственники вынуждены расплачиваться комфортом, безопасностью и здоровьем. Лидерами рейтинга стали соседи МНПЗ.

