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В столице резко выросло число ультрадешевых квартир на продажу
7 февраля 2017 г. | Время публикации 18:05
Рубрики: Недвижимость  
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NEWSru.com
На столичном рынке вторичной недвижимости резко выросла доля жилья стоимостью ниже пяти миллионов рублей. Суммарное число дешевых квартир достигло 3159: четыре года назад таких было всего 737. Число трехкомнатных квартир в пределах пяти миллионов за четыре года увеличилось в Москве в 22 раза, сообщается в отчете риелторского агентства "Инком-Недвижимость".

Больше всего дешевого жилья предлагается в Восточном, Юго-Восточном и Западном округах столицы. "Уже дошло до того, что за 5,6-6 миллионов рублей можно купить трехкомнатную квартиру в хрущевке, притом что привлекательная по своим характеристикам однокомнатная квартира в современном доме имеет все шансы быть проданной за 7 миллионов", – отметил директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома.

В основном к ультрадешевым относятся квартиры в устаревших пяти- и девятиэтажках на окраинах. При этом продавцы готовы снижать цены и дальше, так как завлечь покупателей в условиях высокой конкуренции больше нечем. "Собственники указывают в объявлении цену 5,2 миллиона рублей, следуя "железной логике" продавца: "А вдруг?..." Но в целом они готовы продавать за 4,8 миллиона", – добавил эксперт. В чстности, за такую цену продается отремонтированная трехкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров на первом этаже пятиэтажки на улице Авиаторов.

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