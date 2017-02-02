Москвичам пообещали быструю диспансеризацию за полтора часа Рубрики: Общество

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Диспансеризация для взрослых проводится бесплатно раз в три года в поликлинике по месту прикрепления. Год диспансеризации подходит, когда число полных лет пациента можно разделить на три. В этом году ее могут пройти родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939 годах и старше.



Для каждого пациента в зависимости от возраста и пола назначается свой список обследований и консультаций. Исключение составляют ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и некоторые другие категории граждан, которые обследуются каждый год. Чаще всего во время диспансеризации у пациентов выявляют заболевания системы кровообращения, органов дыхания, сахарный диабет и даже рак. В 2015 году депутаты Мосгордумы предлагали сделать диспансеризацию Во всех поликлиниках Москвы заработали отделения медицинской профилактики, позволяющие пройти диспансеризацию не более чем за 90 минут, сообщает сайт столичной мэрии. Для удобства пациентов кабинеты врачей-специалистов, функциональной диагностики, иммунопрофилактики теперь расположены в едином блоке, обычно на одном этаже.Диспансеризация для взрослых проводится бесплатно раз в три года в поликлинике по месту прикрепления. Год диспансеризации подходит, когда число полных лет пациента можно разделить на три. В этом году ее могут пройти родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939 годах и старше.Для каждого пациента в зависимости от возраста и пола назначается свой список обследований и консультаций. Исключение составляют ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и некоторые другие категории граждан, которые обследуются каждый год. Чаще всего во время диспансеризации у пациентов выявляют заболевания системы кровообращения, органов дыхания, сахарный диабет и даже рак. В 2015 году депутаты Мосгордумы предлагали сделать диспансеризацию принудительной , то есть ввести ответственность за отказ от нее или игнорирование.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 декабря 2015 г. Диспансеризацию предложили сделать принудительной

В качестве меры парламентарии хотят заставить горожан, не прошедших диспансеризацию, платить в поликлиниках за 50 процентов лечения, когда оно им потребуется. Ответственность предлагается ввести и для компаний-работодателей.

