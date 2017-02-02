]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
февраля
pda
Поиск
Архив

Москвичам пообещали быструю диспансеризацию за полтора часа
7 февраля 2017 г. | Время публикации 14:15 | Последние изменения 15:15
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Во всех поликлиниках Москвы заработали отделения медицинской профилактики, позволяющие пройти диспансеризацию не более чем за 90 минут, сообщает сайт столичной мэрии. Для удобства пациентов кабинеты врачей-специалистов, функциональной диагностики, иммунопрофилактики теперь расположены в едином блоке, обычно на одном этаже.

Диспансеризация для взрослых проводится бесплатно раз в три года в поликлинике по месту прикрепления. Год диспансеризации подходит, когда число полных лет пациента можно разделить на три. В этом году ее могут пройти родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939 годах и старше.

Для каждого пациента в зависимости от возраста и пола назначается свой список обследований и консультаций. Исключение составляют ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и некоторые другие категории граждан, которые обследуются каждый год. Чаще всего во время диспансеризации у пациентов выявляют заболевания системы кровообращения, органов дыхания, сахарный диабет и даже рак. В 2015 году депутаты Мосгордумы предлагали сделать диспансеризацию принудительной, то есть ввести ответственность за отказ от нее или игнорирование.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Диспансеризацию предложили сделать принудительной
10 декабря 2015 г.
Диспансеризацию предложили сделать принудительной
В качестве меры парламентарии хотят заставить горожан, не прошедших диспансеризацию, платить в поликлиниках за 50 процентов лечения, когда оно им потребуется. Ответственность предлагается ввести и для компаний-работодателей.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.02.2017   18:00
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 7 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:05
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>