Реконструкцию первого участка Калужского шоссе завершат летом Рубрики: Автотранспорт

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"По поводу Калужского шоссе, как вы знаете, в этом году мы один участок уже запустили. Почти 14 км реконструированных дорог, шесть искусственных сооружений и один надземный пешеходный переход. Основные работы, я думаю, мы закончим к середине 2017 года на участке от 20 км до 29 км. То есть, в 2017 году мы закончим первый участок 20 км-29 км, и где-то в 2018 году участок 29 км-41 км", – пояснил Бочкарев.



Проект первого этапа реконструкции Калужского шоссе предусматривает расширение проезжей части до четырех-пяти полос движения в каждом направлении. Кроме того, предстоит построить и реконструировать около 26 км дорог, в том числе 8 км основной трассы Калужского шоссе, почти 12 км боковых проездов, 4,5 км съездов транспортных развязок. Также в рамках проекта будет построено три моста через реку Сосенка общей протяженностью 171,4 м, четыре эстакады общей протяженностью 606,95 м и четыре транспортных тоннеля суммарной длиной перекрытой части 729,13 м. Основные работы по реконструкции Калужского шоссе на участке от 20 км до 29 км планируется завершить в середине 2017 года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев агентству "Москва" "По поводу Калужского шоссе, как вы знаете, в этом году мы один участок уже запустили. Почти 14 км реконструированных дорог, шесть искусственных сооружений и один надземный пешеходный переход. Основные работы, я думаю, мы закончим к середине 2017 года на участке от 20 км до 29 км. То есть, в 2017 году мы закончим первый участок 20 км-29 км, и где-то в 2018 году участок 29 км-41 км", – пояснил Бочкарев.Проект первого этапа реконструкции Калужского шоссе предусматривает расширение проезжей части до четырех-пяти полос движения в каждом направлении. Кроме того, предстоит построить и реконструировать около 26 км дорог, в том числе 8 км основной трассы Калужского шоссе, почти 12 км боковых проездов, 4,5 км съездов транспортных развязок. Также в рамках проекта будет построено три моста через реку Сосенка общей протяженностью 171,4 м, четыре эстакады общей протяженностью 606,95 м и четыре транспортных тоннеля суммарной длиной перекрытой части 729,13 м.



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