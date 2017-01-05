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Реконструкцию первого участка Калужского шоссе завершат летом
7 января 2017 г. | Время публикации 17:00
Рубрики: Автотранспорт  
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Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Основные работы по реконструкции Калужского шоссе на участке от 20 км до 29 км планируется завершить в середине 2017 года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев агентству "Москва".

"По поводу Калужского шоссе, как вы знаете, в этом году мы один участок уже запустили. Почти 14 км реконструированных дорог, шесть искусственных сооружений и один надземный пешеходный переход. Основные работы, я думаю, мы закончим к середине 2017 года на участке от 20 км до 29 км. То есть, в 2017 году мы закончим первый участок 20 км-29 км, и где-то в 2018 году участок 29 км-41 км", – пояснил Бочкарев.

Проект первого этапа реконструкции Калужского шоссе предусматривает расширение проезжей части до четырех-пяти полос движения в каждом направлении. Кроме того, предстоит построить и реконструировать около 26 км дорог, в том числе 8 км основной трассы Калужского шоссе, почти 12 км боковых проездов, 4,5 км съездов транспортных развязок. Также в рамках проекта будет построено три моста через реку Сосенка общей протяженностью 171,4 м, четыре эстакады общей протяженностью 606,95 м и четыре транспортных тоннеля суммарной длиной перекрытой части 729,13 м.
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