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Из-за аварии на теплотрассе в подмосковном Королеве без отопления остались 59 жилых домов
7 января 2017 г. | Время публикации 14:40 | Последние изменения 14:50
Рубрики: Областная инфраструктура, Общество  
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Главное управление МЧС России по Московской области
Жилые дома в микрорайоне Юбилейный Королева остались без отопления, сообщили РИАМО сами жители. По словам жителей микрорайона, отопление отключилось около 2 часов ночи в субботу.

Работники ООО "Теплосеть" устраняют аварию на теплотрассе в подмосковном Королеве, из-за которой без тепла остались 59 жилых домов, сообщил агентству представитель пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. "В Королеве в субботу с 07:00 в связи с утечкой на теплотрассе прекращена подача теплоносителя. В результате без отопления остались 59 многоквартирных домов разной этажности в микрорайоне Юбилейный. Работает бригада ООО "Теплосеть", – сказал он. На место для контроля за ходом работ направлена бригада Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.

Без отопления остались дома на улицах Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская. Температура воздуха в Королеве – минус 26 градусов. "Планируемый срок окончания работ уточняется. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ", – заключил представитель пресс-службы.
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Суббота, 7 января 2017 г. // Последняя новость 18:15
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