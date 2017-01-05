Из-за аварии на теплотрассе в подмосковном Королеве без отопления остались 59 жилых домов Общество Рубрики: Областная инфраструктура

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Работники ООО "Теплосеть" устраняют аварию на теплотрассе в подмосковном Королеве, из-за которой без тепла остались 59 жилых домов, сообщил агентству представитель пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. "В Королеве в субботу с 07:00 в связи с утечкой на теплотрассе прекращена подача теплоносителя. В результате без отопления остались 59 многоквартирных домов разной этажности в микрорайоне Юбилейный. Работает бригада ООО "Теплосеть", – сказал он. На место для контроля за ходом работ направлена бригада Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.



Без отопления остались дома на улицах Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская. Температура воздуха в Королеве – минус 26 градусов. "Планируемый срок окончания работ уточняется. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ", – заключил представитель пресс-службы. Жилые дома в микрорайоне Юбилейный Королева остались без отопления, сообщили РИАМО сами жители. По словам жителей микрорайона, отопление отключилось около 2 часов ночи в субботу.Работники ООО "Теплосеть" устраняют аварию на теплотрассе в подмосковном Королеве, из-за которой без тепла остались 59 жилых домов, сообщил агентству представитель пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. "В Королеве в субботу с 07:00 в связи с утечкой на теплотрассе прекращена подача теплоносителя. В результате без отопления остались 59 многоквартирных домов разной этажности в микрорайоне Юбилейный. Работает бригада ООО "Теплосеть", – сказал он. На место для контроля за ходом работ направлена бригада Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы.Без отопления остались дома на улицах Комитетская, Большая Комитетская, Малая Комитетская, Соколова, Лесная, Глинкина, Тихонравова, Героев Курсантов, Маяковского, Парковая, Пионерская, Пушкинская. Температура воздуха в Королеве – минус 26 градусов. "Планируемый срок окончания работ уточняется. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ", – заключил представитель пресс-службы.



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