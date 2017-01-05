В 30-градусные морозы порядка 100 тысяч жителей Люберец остались без тепла и света Общество Рубрики: Происшествия

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Авария произошла в Люберцах на Котельнической улице. В результате без света остались порядка 100 тысяч человек, это около 50% жилых домов, в том числе на Октябрьском проспекте, в микрорайонах 115 квартал, Гарнизон, "Хлебозавод", поселок им. Калинина, в городских округах Дзержинский, Лыткарино, Котельники.



"В 20:50 из-за аварийного отключения трансформаторной подстанции "Красково" обесточены 57 высоковольтных фидеров. В результате без электроэнергии остались девять улиц в городе Люберцы, две улицы в городе Котельники, 37 социально-значимых объекта. Ведутся ремонтные работы", – сообщили в пресс-службе главы района.



К 01:00 7 января электроснабжение в Люберцах было восстановлено в полном объеме. После этого коммунальщики пообещали в течение 2-3 часов начать подачу света и тепла в дома.



Между тем к середине дня субботы, 7 января, около тысячи жителей подмосковных Люберец оставались без отопления из-за прорыва на теплотрассе, сообщил



Он отметил, что на месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы, в которых задействованы несколько сотен человек – сантехники, представители управляющих компаний, водоканала и теплосетей. "Система может быть завоздушена, поэтому они прокачивают, продувают. Где-то, может быть, еще не до конца нагрелись батареи, в ближайшие часы все будет восстановлено", – сказал руководитель пресс-службы. В Люберецком муниципальном районе Московской области произошло отключение электроснабжения, сообщает телеканал "360" со ссылкой на МЧС России.Авария произошла в Люберцах на Котельнической улице. В результате без света остались порядка 100 тысяч человек, это около 50% жилых домов, в том числе на Октябрьском проспекте, в микрорайонах 115 квартал, Гарнизон, "Хлебозавод", поселок им. Калинина, в городских округах Дзержинский, Лыткарино, Котельники."В 20:50 из-за аварийного отключения трансформаторной подстанции "Красково" обесточены 57 высоковольтных фидеров. В результате без электроэнергии остались девять улиц в городе Люберцы, две улицы в городе Котельники, 37 социально-значимых объекта. Ведутся ремонтные работы", – сообщили в пресс-службе главы района.К 01:00 7 января электроснабжение в Люберцах было восстановлено в полном объеме. После этого коммунальщики пообещали в течение 2-3 часов начать подачу света и тепла в дома.Между тем к середине дня субботы, 7 января, около тысячи жителей подмосковных Люберец оставались без отопления из-за прорыва на теплотрассе, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы министерства ЖКХ Московской области Вадим Кудасов. "После того, как электроснабжение в Люберцах восстановили, соответственно, было восстановлено тепло и горячее водоснабжение. И когда дали напор, на одной из улиц на теплотрассе произошел порыв. Все дома запитаны сейчас теплом и горячей водой, за исключением 22 домов, но в ближайшие два часа их подключат", – сказал он.Он отметил, что на месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы, в которых задействованы несколько сотен человек – сантехники, представители управляющих компаний, водоканала и теплосетей. "Система может быть завоздушена, поэтому они прокачивают, продувают. Где-то, может быть, еще не до конца нагрелись батареи, в ближайшие часы все будет восстановлено", – сказал руководитель пресс-службы.



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