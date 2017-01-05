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В самый холодный день зимы от мороза в Москве пострадали более 60 человек
7 января 2017 г. | Время публикации 13:20
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
Более 60 человек, в том числе грудной младенец, пострадали от мороза в Москве в самый холодный день с начала этой зимы, сообщает РИАМОM со ссылкой на Life. "В Москве в самый холодный день зимы от сильного мороза пострадали 62 человека", – говорится в сообщении.

По информации издания, 28 человек получили обморожения, в их числе пятимесячный мальчик и еще трое детей. Восемь человек попали в больницы с травмами из-за переохлаждения. Также шесть человек госпитализированы с переломами после падения на лед.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что прошедшая рождественская ночь в Москве стала самой холодной с начала 21 века: в городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье – до минус 32-33 градусов. По данным синоптиков, в Москве рекордно холодная рождественская ночь отмечалась в позапрошлом веке: 7 января 1891 года было зафиксировано 34,8 градуса мороза. Синоптики прогнозируют ослабление морозов лишь ко вторнику, 10 января, передает "Интерфакс".
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Суббота, 7 января 2017 г. // Последняя новость 18:15
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