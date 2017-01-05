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Неизвестные в масках ограбили магазин на востоке Москвы
7 января 2017 г. | Время публикации 16:15
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Трое неизвестных в масках и с оружием похитили 159 тысяч рублей из магазина на улице Ивантеевской в Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного главка МВД России. Он уточнил, что 6 января в 21:57 в службу "02" от продавца поступило сообщение о разбойном нападении на магазин по адресу: улица Ивантеевская, дом 32, корпус 2.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 21:45 в помещение, расположенное на первом этаже жилого дома, ворвались трое неизвестных в масках и, угрожая продавщице предметами, похожими на пистолет и нож, из сейфа открыто похитили 159 тысяч рублей, после чего скрылись", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.
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