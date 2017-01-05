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На воскресенье в московском регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности
7 января 2017 г. | Время публикации 18:15 | Последние изменения 18:22
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
"Оранжевый" уровень опасности погоды объявили в московском регионе на 8 января из-за сильных морозов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. "Оранжевый" уровень является предпоследним уровнем опасности погоды, он означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. "Желтый" – это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна.

Кроме того, согласно прогностической карте, отмечает РИАМО, "оранжевый" уровень опасности погоды объявили в Костромской области. "Желтый" уровень опасности объявили в Тверской, Смоленской, Ярославской, Курской, Рязанской, Ивановской и Владимирской областях.

В воскресенье, 8 января, в регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью в столице от минус 29 до минус 27 градусов, по области – минус 30 – минус 25 градусов, местами до минус 35 градусов. Днем в Москве – минус 25 – минус 23 градуса, по области – минус 28 – минус 23 градуса.
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Суббота, 7 января 2017 г. // Последняя новость 18:15
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