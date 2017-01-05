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При пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы погибли три человека
7 января 2017 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 14:28
Рубрики: Происшествия  
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ГУ МВД России по г. Москве
Пожар в гостинице по адресу Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1 начался ранним утром в субботу, 7 января. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров. Деревянная кровля здания полностью сгорела и развалилась. Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 06:10 мск. Столичным пожарным понадобилось более двух с половиной часов для его ликвидации.

В спасательной операции от МЧС участвовали около 30 единиц техники и около 100 человек личного состава. Рассматриваются несколько версий произошедшего: неосторожное обращение с огнем и замыкание электропроводки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В результате пожара в здании гостиницы-ресторана "Тико" погиб один человек, им оказался 40-летний мужчина. По предварительным данным, он скончался от отравления дымом. Всего из здания эвакуировали девять человек. Их госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло два часа.

Кроме того, во время пожара серьезно пострадали два человека. Они выпрыгнули с верхнего этажа, чтобы спастись от огня. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в правоохранительных органах. Они выжили, однако госпитализированы и доставлены с травмами в экстренную реанимацию. Оба пострадавшие – мужчины в возрасте 51 года и 42 лет.

Между тем позже источник в экстренных службах города сообщил "Интерфаксу", что тела еще двух погибших были обнаружены при разборе завалов на месте пожара. "По факту гибели троих человек на пожаре на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности)", – сказал сотрудник пресс-службы.

В результате пожара здание, в котором располагались ресторан и гостиница, салон красоты, фотостудия, стоматология и ряд магазинов, частично обрушилось. В настоящее время температура окружающего воздуха в Москве составляет минус 30 градусов. Движение по Ярославскому шоссе около места пожара ограничено сотрудниками ДПС.
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Суббота, 7 января 2017 г. // Последняя новость 18:15
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