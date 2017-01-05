Где отпраздновать Рождество в Москве Рубрики: Праздники

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На "Рождественской кухне" покажут, как готовить традиционный праздничный обед с запеченной птицей, правильно варить сбитень и печь русские медовые пряники козули. В Волшебном ледовом театре на площади Революции вечером запланированы шоу-балет "Белоснежка" и показательная программа чемпионов Олимпийских игр и мира.



А возле станции метро "Кропоткинская" развернулась монастырская ярмарка, где можно купить товары из Даниловского, Свято-Успенского Святогорского монастырей, Елисаветинского храма и других. На ярмарке представлены духовные книги, иконы, платки, мед, выпечка, свечи и подсвечники.



Тех, кому не страшны морозы, приглашают отпраздновать Рождество в парках. На катке парка Горького запланирована мистерия с театральным представлением, выступлением профессиональных фигуристов и танцами. В Сокольниках - концерт а капелла. В саду "Эрмитаж" и Саду имени Баумана анонсированы уличные спектакли. В парке Красная Пресня пройдут мастер-классы по изготовлению праздничных атрибутов, а также рождественское шествие с колокольчиками под пение хора.



В парке Кузьминки Рождество отметят в стиле фолк, будет работать рождественская почта. В Парке Победы на Поклонной горе пройдут традиционные гулянья: катания на собачьих упряжках с хаски, выездная кузница, мастер-класс по изготовлению старинных музыкальных инструментов из подручных средств, русские народные игры и забавы и концертная программа.



В Измайловском парке гости вместе с ряжеными смогут петь колядки и частушки, водить хороводы и участвовать в соревнованиях. Вечером пройдет лазерное шоу об истории Рождества и выступление коллектива Safety Magic, исполняющего этнический транс. В парке 50-летия Октября расположится сказочная страна, посетителей которой ждут семь испытаний. Героев, справившихся со всеми семью, ждет награда. Одной из центральных площадок празднования Рождества станет Тверская площадь. Посетители узнают, как в разных странах проводят сочельник, познакомятся с праздничными традициями Австрии, Чехии, Испании, Франции. На площадке также разместился рождественский вертеп, перед которым будут устраивать мистерии, святочные игры и гадания, сообщает mos.ru На "Рождественской кухне" покажут, как готовить традиционный праздничный обед с запеченной птицей, правильно варить сбитень и печь русские медовые пряники козули. В Волшебном ледовом театре на площади Революции вечером запланированы шоу-балет "Белоснежка" и показательная программа чемпионов Олимпийских игр и мира.А возле станции метро "Кропоткинская" развернулась монастырская ярмарка, где можно купить товары из Даниловского, Свято-Успенского Святогорского монастырей, Елисаветинского храма и других. На ярмарке представлены духовные книги, иконы, платки, мед, выпечка, свечи и подсвечники.Тех, кому не страшны морозы, приглашают отпраздновать Рождество в парках. На каткезапланирована мистерия с театральным представлением, выступлением профессиональных фигуристов и танцами. В- концерт а капелла. Ванонсированы уличные спектакли. В парке Красная Пресня пройдут мастер-классы по изготовлению праздничных атрибутов, а также рождественское шествие с колокольчиками под пение хора.В паркеРождество отметят в стиле фолк, будет работать рождественская почта. Вна Поклонной горе пройдут традиционные гулянья: катания на собачьих упряжках с хаски, выездная кузница, мастер-класс по изготовлению старинных музыкальных инструментов из подручных средств, русские народные игры и забавы и концертная программа.гости вместе с ряжеными смогут петь колядки и частушки, водить хороводы и участвовать в соревнованиях. Вечером пройдет лазерное шоу об истории Рождества и выступление коллектива Safety Magic, исполняющего этнический транс. Врасположится сказочная страна, посетителей которой ждут семь испытаний. Героев, справившихся со всеми семью, ждет награда.



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