Американец пытался пройти в московское метро с частью макета гранатомета Рубрики: Общество

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Как отмечает издание, один из работников метро заметил у мужчины подозрительную тубу, торчащую из портфеля. Она оказалась частью ручного гранатомета. Прибывшим полицейским мужчина пояснил, что едет играть в страйкбол, а макет гранатомета купил в интернет-магазине товаров для этой игры. В результате макет орудия у пассажира забрали, а самого мужчину отпустили. Американец пытался пройти на станцию "Медведково" Московского метрополитена с частью макета гранатомета, которую собирался использовать в игре в страйкбол, сообщает РИАМО со ссылкой на Life. "Гражданин США был задержан в Московском метрополитене с макетом гранатомета. Уроженец штата Флорида пытался пронести на станцию метро "Медведково" основание для ручного гранатомета", – говорится в сообщении.Как отмечает издание, один из работников метро заметил у мужчины подозрительную тубу, торчащую из портфеля. Она оказалась частью ручного гранатомета. Прибывшим полицейским мужчина пояснил, что едет играть в страйкбол, а макет гранатомета купил в интернет-магазине товаров для этой игры. В результате макет орудия у пассажира забрали, а самого мужчину отпустили.



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