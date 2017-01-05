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Американец пытался пройти в московское метро с частью макета гранатомета
7 января 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Американец пытался пройти на станцию "Медведково" Московского метрополитена с частью макета гранатомета, которую собирался использовать в игре в страйкбол, сообщает РИАМО со ссылкой на Life. "Гражданин США был задержан в Московском метрополитене с макетом гранатомета. Уроженец штата Флорида пытался пронести на станцию метро "Медведково" основание для ручного гранатомета", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, один из работников метро заметил у мужчины подозрительную тубу, торчащую из портфеля. Она оказалась частью ручного гранатомета. Прибывшим полицейским мужчина пояснил, что едет играть в страйкбол, а макет гранатомета купил в интернет-магазине товаров для этой игры. В результате макет орудия у пассажира забрали, а самого мужчину отпустили.
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