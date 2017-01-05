Часть площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" закрыли в Москве из-за морозов Общество Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Владимир Астапкович



Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 16 декабря по 15 января в рамках цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Ранее, как сообщает Окружные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве не работают в субботу из-за морозов, сообщается на портале мэра и правительства столицы. "Из-за сильных морозов меняется режим работы площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Сегодня, 7 января, окружные площадки закрыты, время работы центральных площадок – с 13:00 до 18:00", – говорится в сообщении.Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице с 16 декабря по 15 января в рамках цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Ранее, как сообщает РИАМО , в Гидрометцентре России сообщали, что минувшей ночью в Москве мороз усиливался до минус 30 – минус 26 градусов, по области – до минус 33 – минус 24 градусов. На главной метеостанции столицы ВДНХ зафиксировано минус 29,9 градуса. Это самое холодное Рождество в 21 веке. 7 января в Москве ожидается от минус 29 до минус 27 градусов.



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