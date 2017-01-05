Морозы не повлияют на сроки проведения зимнего велопарада в Москве, заявили в мэрии

Морозы не повлияют на сроки проведения II зимнего Московского велопарада
в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах, который запланирован на 8 января. Об этом ТАСС
сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия", - сказал собеседник агентства.
Синоптики ожидают в воскресенье, 8 января, солнечную морозную погоду. Ночью в столице столбики термометров покажут 26-28 градусов ниже нуля, по области будет от 25 до 30 градусов мороза, местами до минус 35 градусов. Днем в Москве будет 25-27 градусов ниже нуля, в Подмосковье – 24-29 градусов мороза. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, местами гололедица.