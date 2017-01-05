]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
января
pda
Поиск
Архив

Морозы не повлияют на сроки проведения зимнего велопарада в Москве, заявили в мэрии
7 января 2017 г. | Время публикации 17:40 | Последние изменения 17:41
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
© РИА Новости / Максим Блинов
Морозы не повлияют на сроки проведения II зимнего Московского велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах, который запланирован на 8 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Синоптики ожидают в воскресенье, 8 января, солнечную морозную погоду. Ночью в столице столбики термометров покажут 26-28 градусов ниже нуля, по области будет от 25 до 30 градусов мороза, местами до минус 35 градусов. Днем в Москве будет 25-27 градусов ниже нуля, в Подмосковье – 24-29 градусов мороза. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, местами гололедица.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.01.2017   18:20
1
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 7 января 2017 г. // Последняя новость 18:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>