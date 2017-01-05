Движение на ряде участков Якиманской набережной будет ограничено с 10 января Рубрики: Автотранспорт

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"Движение будет ограничено на ряде участков Якиманской набережной в связи со строительством инженерных сетей: с 10 по 15 января по одной полосе и с 15 по 30 января на двух полосах в районе д. 2/10, стр. 7; с 30 января по 5 февраля нельзя будет проехать на одной полосе между д. 2/10, стр. 7 и д. 2/10, стр. 1, и с 5 по 10 февраля движение ограничат на одной полосе в районе д. 2/10, стр. 1", – говорится в сообщении.



Помимо этого, движение перекроют с 10 по 20 февраля на двух полосах в районе пересечения ул. Большая Полянка и Кадашевской набережной, а также с 15 февраля по 30 марта по двум полосам будет перекрыто движение в районе пересечения Старомонетного пер. и Кадашевской набережной. Уточняется, что все ограничения будут действовать круглосуточно. Ограничение на движение будет введено на Якиманской набережной с 10 января, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы."Движение будет ограничено на ряде участков Якиманской набережной в связи со строительством инженерных сетей: с 10 по 15 января по одной полосе и с 15 по 30 января на двух полосах в районе д. 2/10, стр. 7; с 30 января по 5 февраля нельзя будет проехать на одной полосе между д. 2/10, стр. 7 и д. 2/10, стр. 1, и с 5 по 10 февраля движение ограничат на одной полосе в районе д. 2/10, стр. 1", – говорится в сообщении.Помимо этого, движение перекроют с 10 по 20 февраля на двух полосах в районе пересечения ул. Большая Полянка и Кадашевской набережной, а также с 15 февраля по 30 марта по двум полосам будет перекрыто движение в районе пересечения Старомонетного пер. и Кадашевской набережной. Уточняется, что все ограничения будут действовать круглосуточно.



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