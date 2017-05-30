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На Большой Ордынке готовится снос усадьбы Аничкиной конца XIX века
7 июня 2017 г. | Время публикации 16:20 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется
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Moscow-Live.ru
На Большой Ордынке готовится снос главного дома усадьбы Аничкиной, построенного в 1883 году. Как сообщает в Facebook член движения "Архнадзор" Андрей Новичков, в 2013 году компания "Ренова" выкупила особняк, который ранее находился в собственности правительства Московской области. А в январе 2017 года Мосгорнаследие согласовало историко-культурную экспертизу, в которой обосновывается снос здания в связи с новым строительством: в просьбе признать усадьбу ценным объектом было отказано.

"Безусловно, сейчас Мосгорнаследие будет заверять всех через свои пресс-релизы, что усадьбу ждёт исключительно воссоздание, но здесь стоит сразу подчеркнуть, что воссоздание - это ни что иное как снос и новое строительство нечто похожего. Но никак не сохранение", - отмечают защитники старой Москвы, заявляя о необходимости вернуть столице статус исторического поселения, которого она была лишена в 2010 году.

Напомним, 6 мая посреди ночи рабочие начали сносить главный дом городской усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной улице. Здание было построено в 1840-х годах, а затем подвергалось перестройке уже в прошлом веке. Тот факт, что эта усадьба относилась к исторически ценным градоформирующим объектам, не помешал столичным властям в ноябре 2016 года оформить разрешение на ее снос. В "Архнадзоре" уничтожение дома окрестили "выдающимся примером градостроительного варварства и беззакония, недопустимого в столице цивилизованной страны".

Москвичи пытались противостоять сносу - возле забора усадьбы собрались десятки человек. Однако пробиться к зданию людям не удалось: по периметру усадьбы строители возвели высокий металлический забор, а единственный проход на территорию объекта охраняли как рабочие в спецформе, так и сотрудники правоохранительных органов. Уже днем 6 мая спасать было фактически нечего: от усадьбы Неклюдовой остались лишь руины.

За несколько дней до этих событий возобновился снос другого исторического здания - фабрики купца Григорьева на Большой Андроньевской улице. Усилиями муниципального депутата из района Лефортово Александры Андреевой снос решением суда был приостановлен, но застройщик этот факт проигнорировал и возобновил работы. Теперь восстановить фабрику Григорьева уже не получится, а на ее месте, согласно планам мэрии, появится элитное жилье.

А 16 мая экскаваторы сломали двухэтажный дом Зиминой по адресу: Пожарский переулок, 3 и начали демонтаж доходного дома 1903 года постройки под номером 5/12, строение 1. При этом представитель компании-застройщика уверяла, что речь идет о реставрации.
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