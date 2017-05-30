На Большой Ордынке готовится снос усадьбы Аничкиной конца XIX века

17 мая 2017 г. Компания "любителя русского искусства" снесла исторические дома в районе Остоженки

Как и опасались градозащитники, 16 мая экскаваторы сломали двухэтажный дом Зиминой и начали демонтаж доходного дома 1903 года постройки в Пожарском переулке. Власти Москвы ранее заявили, что здания не представляют ценности.