Автомагистраль от деревни Ботаково до границ Подмосковья откроют в июле

31 мая 2017 г. Путепровод для автомобилей открылся возле железнодорожной станции Переделкино

Появление двухполосной эстакады длиной 227 метров позволит наладить сообщение между Боровским и Минским шоссе и увеличит пропускную способность переезда в три раза. В этом году в городе будет построено еще пять путепроводов.