Эксперты назвали отделку квартир по программе реновации "приветом из 90-х"

Представители популярных сервисов ремонта раскритиковали образцы квартир
, которые построят по программе реновации. Ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев заявил о том, что переселенцев ждет отделка комфорт-класса. Эксперты же утверждают, что речь идет лишь об эконом-классе, материалы неэкологичны и опасны, а мэрия всеми силами старается сэкономить. Об этом сообщает портал The Village
.
"Безусловно, комфорт-классом назвать это нельзя, потому что использование линолеума, обоев под покраску и пластиковых плинтусов сразу же снижает уровень отделки. Это самый обычный эконом", - заявила главный архитектор сервиса "Сделано" Елена Васильева. По ее словам, на ванну и раковину приходится один смеситель, что как минимум несовременно, а внешнюю разводку самих труб придется переделывать. Вместо этого власти могли бы предложить москвичам выбор в отделке или квартиру вообще без отделки, сэкономив средства как бюджета, так и переселенцев. А вот благоустройство, входы в подъезды и их приспособленность маломобильных групп населения можно только приветствовать.
О разнице качества в строительстве жилья и отделке заявил и директор по маркетингу сервиса "Квадрим" Алексей Ильин. "Мы видим довольно современные дома, стеклянные двери в подъездах, остекленные балконы, специальные места для монтажа кондиционеров, довольно аккуратные уличные общественные пространства, - заявляет он. - Попадая внутрь квартиры, мы переносимся на 60 лет назад". По его мнению, такая отделка стоит 8–10 тысяч рублей за квадратный метр под ключ, что затруднительно назвать комфорт-классом. Зато такая отделка обходится дешево и создается довольно быстро.
"Изучив буклет, я первым делом подумал: "А не попал ли я в прошлое?" Ведь то, что я там увидел, - это такой привет из 90-х. Линолеум, обои под покраску, плохая сантехника", - заявляет архитектор платформы HOUZZ Руслан Киричанский. По его словам, линолеум и пластиковые плинтуса неэкологичны и пожароопасны, обои под покраску приемлемы скорее для офиса категории В, а полиуретановые карнизы при температуре выше 22 градусов начинают выделять отравляющие вещества. Сантехнику же подбирали исключительно исходя из дешевизны. "И у меня появляется вопрос: в состоянии ли город провести качественную реновацию, если банально ему не хватает средств на качественную отделку квартир для переселенцев?" - отмечает эксперт.
Ранее планы мэрии раскритиковал
архитектор Алексей Кротов: по его словам, "красиво покрашенные домики" построены по стандартам XIX века - из традиционных материалов, с паровым отоплением и с вытяжной вентиляцией, уносящей тепло. "Я неоднократно обращал на это внимание главного архитектора столицы Кузнецова. Ответ всегда был один: "Ну мы же строим бюджетное жилье", - заявил специалист. О том, что дома комфорт-класса просто невозможно
построить за предложенные городом суммы, ранее говорили и девелоперы.