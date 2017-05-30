Эксперты назвали отделку квартир по программе реновации "приветом из 90-х"

5 июня 2017 г. Московская мэрия показала, как будут выглядеть построенные в рамках реновации квартиры

Городские власти разместили в интернете буклет на почти 50 страниц, в котором прописаны стандарты строительства и отделки для жилых домов по программе реновации. Вскоре такие буклеты появятся и в печатном виде.