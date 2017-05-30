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Открытые станции Филевской линии метро снабдят подогревом
7 июня 2017 г. | Время публикации 14:35
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Реконструкция Филевской линии метрополитена завершится в середине 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра ремонтных работ. Его цитирует "Интерфакс".

Мэр отметил, что Филевская линия - одна из самых проблемных в метро и находится в предаварийном состоянии. "К ней боялись прикасаться в силу того, что приходилось останавливать движение на одной из самых загруженных и востребованных веток метро в Москве. Тем не менее, мы нашли технологические варианты решения этой проблемы, начали реконструкцию от верхней "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движение", - сказал Собянин.

Главным новшеством наземных станций Филевской линии станет установка инфракрасных излучателей тепла над краями открытых платформ. Это позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным. Кроме того, будет существенно улучшен облик, безопасность и комфорт наземных станций. Вместо старого асфальта платформы будут замощены закаленным натуральным гранитом, а станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Пропускная способность линии увеличится почти на треть.

За счет модернизации электрооборудования освещенность платформ и вестибюлей увеличится более чем на 20%, при этом лампы будут заменены на энергосберегающие. Вместо обычных стекол в вестибюлях установят энергоэффективные стеклопакеты, за счет чего зимой там будет теплее, в жаркую погоду - прохладнее. Здесь же появятся обновленные кассовые зоны с возможностью безналичной оплаты проезда, турникеты из нержавеющей стали, элементы навигации и современная система интеллектуального видеонаблюдения. Территория, прилегающая к станциям, будет озеленена и благоустроена. "Это огромная работа, мы к ней приступили, и я надеюсь, что в середине 2018 года все основные работы будут закончены", - заявил мэр.
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