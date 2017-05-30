Открытые станции Филевской линии метро снабдят подогревом Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Мэр отметил, что Филевская линия - одна из самых проблемных в метро и находится в предаварийном состоянии. "К ней боялись прикасаться в силу того, что приходилось останавливать движение на одной из самых загруженных и востребованных веток метро в Москве. Тем не менее, мы нашли технологические варианты решения этой проблемы, начали реконструкцию от верхней "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движение", - сказал Собянин.



Главным новшеством наземных станций Филевской линии станет установка инфракрасных излучателей тепла над краями открытых платформ. Это позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным. Кроме того, будет существенно улучшен облик, безопасность и комфорт наземных станций. Вместо старого асфальта платформы будут замощены закаленным натуральным гранитом, а станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Пропускная способность линии увеличится почти на треть.



За счет модернизации электрооборудования освещенность платформ и вестибюлей увеличится более чем на 20%, при этом лампы будут заменены на энергосберегающие. Вместо обычных стекол в вестибюлях установят энергоэффективные стеклопакеты, за счет чего зимой там будет теплее, в жаркую погоду - прохладнее. Здесь же появятся обновленные кассовые зоны с возможностью безналичной оплаты проезда, турникеты из нержавеющей стали, элементы навигации и современная система интеллектуального видеонаблюдения. Территория, прилегающая к станциям, будет озеленена и благоустроена. "Это огромная работа, мы к ней приступили, и я надеюсь, что в середине 2018 года все основные работы будут закончены", - заявил мэр. Реконструкция Филевской линии метрополитена завершится в середине 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра ремонтных работ. Его цитирует "Интерфакс" Мэр отметил, что Филевская линия - одна из самых проблемных в метро и находится в предаварийном состоянии. "К ней боялись прикасаться в силу того, что приходилось останавливать движение на одной из самых загруженных и востребованных веток метро в Москве. Тем не менее, мы нашли технологические варианты решения этой проблемы, начали реконструкцию от верхней "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движение", - сказал Собянин.Главным новшеством наземных станций Филевской линии станет установка инфракрасных излучателей тепла над краями открытых платформ. Это позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным. Кроме того, будет существенно улучшен облик, безопасность и комфорт наземных станций. Вместо старого асфальта платформы будут замощены закаленным натуральным гранитом, а станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Пропускная способность линии увеличится почти на треть.За счет модернизации электрооборудования освещенность платформ и вестибюлей увеличится более чем на 20%, при этом лампы будут заменены на энергосберегающие. Вместо обычных стекол в вестибюлях установят энергоэффективные стеклопакеты, за счет чего зимой там будет теплее, в жаркую погоду - прохладнее. Здесь же появятся обновленные кассовые зоны с возможностью безналичной оплаты проезда, турникеты из нержавеющей стали, элементы навигации и современная система интеллектуального видеонаблюдения. Территория, прилегающая к станциям, будет озеленена и благоустроена. "Это огромная работа, мы к ней приступили, и я надеюсь, что в середине 2018 года все основные работы будут закончены", - заявил мэр.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 октября 2016 г. Частичное закрытие станций Филевской линии на ремонт переносится

Начало капитального ремонта путей переносится "в связи с проведением подготовительных мероприятий". Ранее начальник подземки говорил "Кутузовская", "Багратионовская" и "Пионерская" частично закроются с 21 октября. 13 октября 2016 г. Три станции Филевской линии метро частично закроют с 21 октября 3 сентября 2016 г. В Москве приступили к реконструкции Филевской ветки метро

