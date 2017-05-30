Парковка в Москве в праздничный понедельник 12 июня будет бесплатной Рубрики: Автотранспорт

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Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов попросил автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобств другим участникам дорожного движения. Парковка также традиционно будет бесплатной в воскресенье, 11 июня. Парковка в Москве будет бесплатной в праздничный понедельник, 12 июня, День России, сообщает mos.ru . Бесплатно оставить машину можно будет на любой улице, включенной в состав московского парковочного пространства. Плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными.Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов попросил автомобилистов соблюдать правила парковки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобств другим участникам дорожного движения. Парковка также традиционно будет бесплатной в воскресенье, 11 июня.



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