Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи исков против реновации

5 июня 2017 г. Мосгорсуд оставил без движения иски горожан к городским законам о реновации из-за формальных нарушений

В шести исках заявители оспаривают постановление об учете мнения населения, в седьмом - закон о дополнительных гарантиях переселенцам. В Мосгорсуде заявили, что податели не предоставили полного пакета документов.