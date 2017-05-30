Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи исков против реновации

Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи поданных исков
, который оспаривает постановление столичного правительства о реновации. Об этом сообщается в сообществе Штаба защиты москвичей
в Facebook.
Рассмотрение иска назначено на 9 июня на 10.00 - одновременно со вторым чтением законопроекта о реновации. "Многие москвичи собираются прийти к Госдуме, чтобы выразить протест. Это явная попытка распылить силы, разбить фокус внимания. Кто захочет прийти на процесс - может прийти (Богородский вал д.8), но не забывайте и о другом важном событии этого дня", - говорится в сообщении. На этой неделе в Мосгорсуд будет отправлено еще 32 аналогичных иска.
На прошлой неделе Мосгорсуд оставил без движения
четыре иска против реновации, указав на недостаточность сведений. Юристы Штаба решили не обжаловать, а устранить недостатки, указанные судом, чтобы не тратить время на дополнительные инстанции.
В шести уже поданных исках граждане оспаривают постановление правительства Москвы об учете мнения населения по проекту реновации, седьмой иск опротестовывает закон о дополнительных гарантиях переселенцам. Заявители просят запретить голосование на время рассмотрения исков, так как оно противоречит Конституции, Жилищному и Гражданскому кодексам РФ.
Юрист движения Даниил Липин пояснил, что при любом исходе голосования будут затронуты интересы меньшинства
. Кроме того, городское постановление придает правовые последствия решениям собраний собственников, хотя федеральный закон еще не принят. Иск против закона о дополнительных гарантиях нарушает конституционное право на защиту частной собственности, лишить которой гражданина можно только по решению суда.