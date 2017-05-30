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Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи исков против реновации
7 июня 2017 г. | Время публикации 11:09 | Последние изменения 12:56
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи поданных исков, который оспаривает постановление столичного правительства о реновации. Об этом сообщается в сообществе Штаба защиты москвичей в Facebook.

Рассмотрение иска назначено на 9 июня на 10.00 - одновременно со вторым чтением законопроекта о реновации. "Многие москвичи собираются прийти к Госдуме, чтобы выразить протест. Это явная попытка распылить силы, разбить фокус внимания. Кто захочет прийти на процесс - может прийти (Богородский вал д.8), но не забывайте и о другом важном событии этого дня", - говорится в сообщении. На этой неделе в Мосгорсуд будет отправлено еще 32 аналогичных иска.

На прошлой неделе Мосгорсуд оставил без движения четыре иска против реновации, указав на недостаточность сведений. Юристы Штаба решили не обжаловать, а устранить недостатки, указанные судом, чтобы не тратить время на дополнительные инстанции.

В шести уже поданных исках граждане оспаривают постановление правительства Москвы об учете мнения населения по проекту реновации, седьмой иск опротестовывает закон о дополнительных гарантиях переселенцам. Заявители просят запретить голосование на время рассмотрения исков, так как оно противоречит Конституции, Жилищному и Гражданскому кодексам РФ.

Юрист движения Даниил Липин пояснил, что при любом исходе голосования будут затронуты интересы меньшинства. Кроме того, городское постановление придает правовые последствия решениям собраний собственников, хотя федеральный закон еще не принят. Иск против закона о дополнительных гарантиях нарушает конституционное право на защиту частной собственности, лишить которой гражданина можно только по решению суда.

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