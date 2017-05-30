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В законопроект о реновации добавят поправку об очередности сноса домов в зависимости от износа
7 июня 2017 г. | Время публикации 12:54 | Последние изменения 13:28
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Во втором чтении в законопроект о реновации будет внесена поправка, увязывающая очередность сноса домов в Москве со степенью их износа и техническим состоянием. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Решение внести поправку было принято по итогам парламентских слушаний 6 июня.

Володин уточнил, что техническое состояние домов будут оценивать московские власти, и только после этого будет приниматься решение о сносе. Спикер отметил, что поправка позволит дома в "тяжелом состоянии" с высоким техническим износом включать в программу раньше, а дома с небольшим техническим износом - позже. По мнению Володина, это будет "справедливо". "Будет понятно, почему один дом разбирают уже в этом году и людей переселяют, а другой будут разбирать через 10-12-15 лет", - цитирует председателя Госдумы РБК.

Академик заявил, что попадающие под реновацию дома могли бы простоять еще 100-140 лет


Напомним, ранее власти неоднократно говорили, что снос домов будет производиться по кварталам, и не увязывали очередность реновации с техническим состоянием жилья. Префект Северного округа Москвы на встрече с жителями 24 мая и вовсе заявил, что строительство на стартовых площадках начнется в первую очередь у тех домов, жители которых "стопроцентно" голосуют за реновацию.

Законопроект о реновации не содержит подробных технических характеристик домов, которые могут попасть в программу реновации. В документе говорится, что в перечень могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения и "аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов" многоквартирные дома, за реновацию которых выступили собственники и социальные наниматели.

В поправках, предложенных ко второму чтению законопроекта, уточняется, что к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся дома не выше девяти этажей, "возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий".

Ранее газета "Ведомости" писала, что в открытом доступе нет свежей информации о техническом состоянии попадающих под реновацию домов. С 2015 года управляющие компании не обязаны публиковать эти данные. Но по состоянию на конец 2014 года износ выше 50 процентов был менее чем у 10 процентов домов, попавших в предварительный список реновации. У 65 процентов домов износ составляет от 40 до 50 процентов, у остальных еще меньше. К тому же, помимо хрущевок в списке есть "сталинки", кирпичные пятиэтажки, и дома, построенные по индивидуальному проекту.

Один из самых авторитетных российских экспертов в области архитектуры и градостроительства, академик Юрий Бочаров заявлял, что столичные власти лукавят, говоря обо всех хрущевках как об устаревших и требующих сноса. Он отметил, что более поздние серии пятиэтажек построены с учетом ошибок, допущенных при возведении первых серий. Там можно делать любую перепланировку, а простоять такие дома могут еще 100-150 лет. Власти же утверждают, что хрущевки изначально были рассчитаны на 25-летний срок службы, а теперь "гниют", и жить в них "невыносимо".

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