В законопроект о реновации добавят поправку об очередности сноса домов в зависимости от износа

5 июня 2017 г. Власти внесли в список реновации пятиэтажку 1994 года, оформив ее как дом из середины прошлого века

Здание было введено в эксплуатацию в 1994 году, однако по документам пятиэтажка проходит как дом 1958-го или 1961 года постройки. Из-за этого странного несоответствия дому грозит снос, а жильцы даже не могут проголосовать в МФЦ.