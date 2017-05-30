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Депутата, назвавшего поддельными 16 тысяч подписей против реновации, уличили в плагиате диссертации
7 июня 2017 г. | Время публикации 10:35 | Последние изменения 13:54
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ в Госдуме РФ
Сообщество "Диссернет" добивается лишения ученой степени депутата Госдумы Евгения Москвичева, который накануне объявил фальшивыми 16 тысяч подписей против реновации в столице. Как пишет "Новая газета", в 2012 году Москвичев защитил в МАДИ диссертацию "Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок".

Заимствования обнаружены на 69 страницах из 170. Сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин сообщил, что 22 марта отнес в Минобрнауки заявление о лишении Москвичева ученой степени. Согласно сайту Госдумы, Москвичев является кандидатом технических наук. Сам Москвичев заявил радиостанции "Говорит Москва", что готов доказать авторство диссертации. Он отметил, что тема его работы "была сделана специфично, именно для перевозчиков", поэтому никаких совпадений в ней нет.

Напомним, 31 мая в приемную Госдумы были переданы обращения 11 тысяч москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы. Подписи также поступали в первую неделю июня. Депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина заявила, что "это легитимные списки: можно позвонить каждому и получить подтверждение позиции человека. А у ВЦИОМ, в СМИ данные сильно искажены".

Перед парламентскими слушаниями по реновации 6 июня глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что из 20 тысяч подписей горожан против программы реновации якобы только 4 тысячи принадлежат жителям районов реновации, причем 2 тысячи из них - за программу. Остальные подписи Москвичев назвал подделкой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался еще резче - он назвал противников реновации "безответственными политиканами" и демагогами, дискредитирующими программу. На митинги, по его словам, противники сносов выходят за деньги. В том, что акции протеста посещают реальные жители пятиэтажек, усомнился и мэр Москвы Сергей Собянин. Выступая на парламентских слушаниях, он призвал москвичей не обращать внимания на "дурь, которая изложена во всяких листовках". В частности, о принудительном выселении "за 20 дней" в Новую Москву "или за 101-й километр".

"Совершенно очевидно, что это провокация тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать вас, обмануть - это очевидная глупость", заявил Собянин (цитата по РБК). По его мнению, листовки распространяют "недобросовестные люди, это политиканы, которые пользуются ситуаций и ее раскачивают".

В то время как политики выступали в Госдуме перед 300 приглашенными москвичами, десятки горожан возле здания парламента требовали допуска на мероприятие. Среди них были московские политики, районные активисты и обычные жители столицы, которым по разным причинам отказали в участии в парламентских слушаниях. Власти людей не услышали, за два часа к ним никто не вышел. В результате москвичи прошли стихийным шествием по центру Москвы до приемной администрации президента на Ильинке.
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