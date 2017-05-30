Депутата, назвавшего поддельными 16 тысяч подписей против реновации, уличили в плагиате диссертации

6 июня 2017 г. В Госдуме уверяют: из 20 тысяч подписей москвичей против реновации 16 тысяч - поддельные

По словам главы профильного комитета Думы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, только четыре тысячи оказались подписями тех жителей города, которые действительно проживают в районах, подпадающих под реновацию. Но и среди них половина - подписи москвичей, выступающих за реновацию.