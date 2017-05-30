Депутата, назвавшего поддельными 16 тысяч подписей против реновации, уличили в плагиате диссертации

Сообщество "Диссернет" добивается лишения ученой степени депутата Госдумы Евгения Москвичева, который накануне объявил фальшивыми
16 тысяч подписей против реновации в столице. Как пишет "Новая газета"
, в 2012 году Москвичев защитил в МАДИ диссертацию "Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок".
Заимствования обнаружены
на 69 страницах из 170. Сооснователь "Диссернета" Андрей Заякин сообщил, что 22 марта отнес в Минобрнауки заявление о лишении Москвичева ученой степени. Согласно сайту Госдумы
, Москвичев является кандидатом технических наук. Сам Москвичев заявил радиостанции "Говорит Москва"
, что готов доказать авторство диссертации. Он отметил, что тема его работы "была сделана специфично, именно для перевозчиков", поэтому никаких совпадений в ней нет.
Напомним, 31 мая в приемную Госдумы были переданы обращения 11 тысяч москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы. Подписи также поступали в первую неделю июня. Депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина заявила, что "это легитимные списки: можно позвонить каждому и получить подтверждение позиции человека. А у ВЦИОМ, в СМИ данные сильно искажены".
Перед парламентскими слушаниями по реновации 6 июня глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что из 20 тысяч подписей горожан против программы реновации якобы только 4 тысячи принадлежат жителям районов реновации, причем 2 тысячи из них - за программу. Остальные подписи Москвичев назвал подделкой.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался еще резче - он назвал противников реновации "безответственными политиканами"
и демагогами, дискредитирующими программу. На митинги, по его словам, противники сносов выходят за деньги. В том, что акции протеста посещают реальные жители пятиэтажек, усомнился
и мэр Москвы Сергей Собянин. Выступая на парламентских слушаниях, он призвал москвичей не обращать внимания на "дурь, которая изложена во всяких листовках". В частности, о принудительном выселении "за 20 дней" в Новую Москву "или за 101-й километр".
"Совершенно очевидно, что это провокация тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать вас, обмануть - это очевидная глупость", заявил Собянин (цитата по РБК
). По его мнению, листовки распространяют "недобросовестные люди, это политиканы, которые пользуются ситуаций и ее раскачивают".
В то время как политики выступали в Госдуме перед 300 приглашенными москвичами, десятки горожан возле здания парламента требовали допуска
на мероприятие. Среди них были московские политики, районные активисты и обычные жители столицы, которым по разным причинам отказали в участии в парламентских слушаниях. Власти людей не услышали, за два часа к ним никто не вышел. В результате москвичи прошли стихийным шествием
по центру Москвы до приемной администрации президента на Ильинке.