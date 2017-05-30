Третью полосу аэропорта "Шереметьево" строят, не расселяя деревни

13 февраля 2017 г. Суд обязал расселить две деревни в зоне строительства третьей полосы "Шереметьево"

Речь идет о деревнях Дубровки и Перепечино Солнечногорского района Подмосковья. Задержка с расселением может ухудшить качество строительства и сорвать сроки подготовки аэропорта к Кубку конфедераций и ЧМ по футболу.