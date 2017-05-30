Третью полосу аэропорта "Шереметьево" строят, не расселяя деревни

Подмосковные деревни Дубровки, Перепечино и Паршино оказались на пути новой строящейся взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". Несмотря на ранее вынесенные судебные решения и проект, который предусматривает полный снос деревень еще на этапе подготовки территории ни заказчик, ни подрядчики не торопятся переселять людей. Об этом пишет "Московский комсомолец"
.
Работы в зоне строительства полосы идут круглосуточно. Из-за техники соседний лес покинули животные, зато после того, как строители отрыли на своем пути старую свалку, в округе появились неприятные запахи и полчища крыс. Некоторые старожилы вообще утверждают, что на свалке когда-то был скотомогильник - в 50-е годы в этом районе от сибирской язвы погибло много домашнего скота. Строительная техника едва ли не ежедневно перебивает кабели, по которым идет электричество к частным домам. Из-за дождей пострадали опоры линии электропередачи, а экскаватор ковшом задел газовую трубу. Не хватает в округе и воды: местные колодцы и скважины уже давно пересохли.
Со времен строительства взлетно-посадочной полосы в местных деревнях похоронили несколько человек, формально умерших от инфарктов, инсультов или рака. Соседи же утверждают, что их болезни как-то связаны со строительством. Между тем району грозит еще и экологическая катастрофа: из-за попытки строителей спрямить русло на месте реки образовалось болото, а рядом с водозаборным узлом собираются отвести место под антигололедную обработку самолетов. По словам экспертов, реагенты, которые обычно используют для этих целей, опасны для здоровья человека, однако ни строителей, ни чиновников это не волнует.
Обострилась и криминальная обстановка, так что местные жители стараются не выходить из дома в темное время суток без средств самозащиты. Среди строителей, по их словам, процветают пьянство, воровство домашнего скота и поножовщина, а в выселенных домах обосновались бомжи и наркоманы. "Они там разводят костры и обжигают обмотку кабелей, чтобы потом их в металлолом можно было сдать. У нас уже несколько крупных пожаров было, вся деревня чуть не сгорела", - рассказывают жители.
Согласно планам проектировщиков, запустить новую полосу должны уже в октябре 2017 года, и никакого жилья к этому времени тут быть не должно. Деревня Дубровки вплотную примыкает к зоне строительства, часть домов выкупили и даже снесли, но это происходит только в том случае, когда техника в буквальном смысле слова упирается в тот или иной участок. И если в Дубровках хотя бы несколько семей уже смогли получить компенсацию за свои дома и участки, то деревня Перепечино, в которую буквально упирается полоса, никто будто не замечает.
Жители говорят, что с 2008 года сидят на чемоданах: "У одних дома недостроенные, у других - ветхие, разваливаются, а нас и не ломают, и жить нормально не дают". Еще в 2013 году все участки и строения были оценены в 1,3 миллиарда рублей, однако этих денег никто так и не увидел. Зато сам проект "перезапустили" сразу после того, как стало известно о планах по проведению в России ЧМ-2018.
Ранее Межрегиональная транспортная прокуратура и Ростехнадзор установили, что строители и подрядчики нарушают проектную документацию, и выявили целый ряд конкретных нарушений, включая проблемы с перенесением газопровода и трех трубопроводов. В ноябре 2016 года Головинский суд Москвы постановил, что 260 зданий и строений в Паршино, Перепечино и Дубровках должно быть снесено
, а их владельцам обязаны компенсировать издержки. Однако нарушения устранены не были, а компенсаций люди так и не дождались.
В декабре 2016 года стало известно, что на строительство полосы требуется еще 13 миллиардов рублей
. Заказчик в лице Росавиации объяснил удорожание инфляцией и рядом неучтенных ранее работ. Местные жители полагают, что деньги на их переселение были выделены из бюджета и разворованы.