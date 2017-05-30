Подмосковье не сможет принять строительный мусор от программы реновации

26 мая 2017 г. В мэрии пообещали решать внутри города проблемы с отходами от реновации

По мнению экспертов, массовый снос жилых домов в столице создаст дополнительную нагрузку на переполненные мусорные свалки в Подмосковье. В мэрии заверяют, что наладят переработку отходов на городских предприятиях.