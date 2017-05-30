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Подмосковье не сможет принять строительный мусор от программы реновации
7 июня 2017 г. | Время публикации 15:47 | Последние изменения 16:32
Рубрики: Недвижимость, Областная инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Сергей Иванов | Global Look Press
Московская область не сможет принять строительный мусор, который неизбежно появится в результате сноса домов, попавших в программу реновации столичного жилфонда. Об этом в беседе с "Коммерсантом" заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В Московскую область точно некуда. Все Подмосковье у нас уже в легальных и нелегальных мусорных полигонах, именно поэтому, кстати, и было принято решение о строительстве современных заводов по термической обработке твердых бытовых отходов. Куда повезут строительные отходы по программе реновации, я сейчас ответить не могу. На это вообще должны отвечать авторы этой программы", - заявил Иванов.

Он также подчеркнул, что мусорный полигон - это непростое инженерное сооружение. Помимо вырывания котлована для него нужна специальная оболочка, которая не позволяет отходам попадать в грунт, в ручьи. "В самых продвинутых странах до 80 процентов всех отходов - и бытовых, и строительных - перерабатывается, а не закапывается. Эту проблему предстоит решать. Ответа на нее я не слышал", - добавил представитель главы государства.

Специалисты неоднократно выражали опасения, что массовый снос домов в Москве создаст дополнительную нагрузку на переполненные свалки в Подмосковье, которое свои возможности по захоронению мусора уже практически исчерпало. Из столицы в соседний регион и так вывозится 9,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов. Общий объем накопленных бытовых отходов в Подмосковье превысил 120 миллионов тонн в год и продолжает расти.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в конце мая заявил, что мэрия планирует проанализировать возможные объемы и степень переработки отходов, а затем провести переговоры с городскими предприятиями о возможности переработки строительного мусора от демонтажа зданий собственными силами города.
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