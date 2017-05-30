Уголовное дело возбуждено против водителя, сбившего девушку в пешеходной зоне в центре столицы

6 июня 2017 г. Автомобилист сбил девушку в пешеходной зоне в центре столицы и обвинил ее в ДТП

Водитель Kia совершил наезд на девушку, которая шла по тротуару, и обвинил ее в ДТП, не попытавшись помочь. Девушка находится в реанимации с травмой позвоночника: по мнению свидетелей, виновник аварии был пьян.