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Уголовное дело возбуждено против водителя, сбившего девушку в пешеходной зоне в центре столицы
7 июня 2017 г. | Время публикации 15:08
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Москвы, в котором водитель KIA, двигаясь задом по тротуару, сбил девушку и протаранил дом. Об этом сообщила РИА "Новости" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ДТП произошло 2 июня около 20.00 на Тверской улице. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как водитель подходит к лежащей на асфальте девушке и кричит на нее, не обращая внимания на то, что ДТП произошло в зоне для пешеходов. Как отмечают свидетели, мужчина в тот момент, судя по всему, был пьян, звонил своим друзьям и спрашивал, что делать. Девушка находится в реанимации, ей предстоит ряд серьезных операций на позвоночнике.
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