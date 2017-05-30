Программа реновации растянется до 20 лет из-за новых поправок

7 июня 2017 г. В законопроект о реновации добавят поправку об очередности сноса домов в зависимости от износа

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это будет "справедливо". "Будет понятно, почему один дом разбирают уже в этом году и людей переселяют, а другой будут разбирать через 10-12-15 лет", - пояснил он. Поправку планируют внести во втором чтении законопроекта.