Спикер Госдумы остался доволен слушаниями по реновации и посетовал, что зал вместил не всех

6 июня 2017 г. Москвичи, которых не пустили на слушания по реновации, устроили стихийное шествие по центру Москвы

Противники программы около двух часов простояли возле здания Госдумы в надежде попасть на слушания по законопроекту о реновации, но к ним так никто и не вышел. Люди отправилась к приемной администрации президента, скандируя "Собянина в отставку!"