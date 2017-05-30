Историческую часть Звенигорода собираются застроить жильем

31 мая 2017 г. В подмосковной Опалихе на основании сомнительной экспертизы лишают охранного статуса ценный парк XVIII века

В январе парк бывшей усадьбы Николевых-Юсуповых "Опалиха-Алексеевское" был внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Теперь же его планируют лишить охранного статуса. Парку грозит вырубка и застройка многоквартирными домами.