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Историческую часть Звенигорода собираются застроить жильем
7 июня 2017 г. | Время публикации 17:30
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Global Look Press
Новые правила застройки угрожают историческому Звенигороду. Как сообщается в сообществе Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Facebook, на месте объектов культурного наследия в планах значатся районы застройки, а проект застройки всего города принимается по ускоренной процедуре и фактически легализует незаконный захват земель.

Как отмечают авторы поста, в вынесенном на публичные слушания проекте нет раздела, посвященного историко-культурному наследию. На сопутствующие карты не нанесены около полусотни памятники археологии, а на их месте обозначены районы застройки. При этом проект зон охраны объектов культурного наследия, разработанный для Звенигорода еще в 2013 году, до сих пор не утвержден областным правительством, а вместо полноценных зон охраны в проекте ПЗЗ значатся лишь небольшие защитные зоны.

Кроме того, проект содержит множество грубых ошибок и фактически легализует незаконный захват земель. "Например, участки, попавшие незаконно в собственность кипрским офшорам, нарезаны на месте парка Юбилейный, который сажали всем городом в 70-х годах. На кадастровый учет их незаконно поставили с разрешением малоэтажного строительства, и теперь это будет узаконено", - отмечается в посте. Запланированная застройка в разы увеличит население города, хотя социальная инфраструктура уже не справляется с наплывом новоселов, а рабочих мест в городе просто нет.

К тому же на то, чтобы разобраться с материалами, жителям отвели 10 дней, так как ПЗЗ по всей стране требуется принять к 1 июля. Чтобы обойти закон, отведящий на подготовку к публичным слушаниям от двух до четырех месяцев, проект, охватывающий весь город, преподносится как проект части города, который рассматривается в ускоренные сроки. Публичные же слушания имеют лишь рекомендательный характер.

"Такого же качества документы, где отсутствуют объекты культурного наследия и на месте охранных зон нарисована застройка, сейчас вынесены на слушания по всему Подмосковью. Слушания проходят с огромными нарушениями, на них на автобусах привозится организованная массовка, выступающая в поддержку застройки", - пишут авторы текста.

Подобные случаи в столичном регионе не редкость. 26 мая Главное управление культурного наследия Московской области выпустило проект распоряжения, исключающего из перечня выявленных объектов культурного наследия парковый комплекс усадьбы в Опалихе. Основанием послужила экспертиза, выполненная по заказу ЗАО "Сити-XXI век" – собственника земельного участка в границах парка, где планируется застройка.

По словам защитников парка, автор документа откровенно подтасовывает факты, подменяет слово "парк" иными терминами, а также бездоказательно утверждает, что на месте парка был создан некий питомник деревьев, не представляющий архитектурно-художественной ценности. В экспертизе также постоянно повторяется, что усадебные пруды были "вновь созданы", "восстановлены", или "полностью реконструированы" в советский период, а потому "не могут считаться аутентичными". Застройка грозит и Рублево-Успенскому эксклаву в верхнем течении Москвы-реки, а на историческом Молодинском поле собираются построить логистический комплекс.
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