8 марта порадует москвичей теплой погодой без серьезных осадков Рубрики: Погода

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Днем в Москве 4-6 градусов, по области 3-8. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В облаках появятся просветы, однако ожидать ясного синего неба не стоит. Атмосферное давление будет расти. По данным синоптиков, до конца недели в столице не ожидается существенных осадков. Днем будет в пределах 5-8 градусов тепла. Теплая погода до плюс шести градусов и без осадков ожидается в Москве 8 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичное метеобюро. До полуночи местами еще возможна отрицательная температура, после полуночи начнет теплеть.Днем в Москве 4-6 градусов, по области 3-8. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В облаках появятся просветы, однако ожидать ясного синего неба не стоит. Атмосферное давление будет расти. По данным синоптиков, до конца недели в столице не ожидается существенных осадков. Днем будет в пределах 5-8 градусов тепла.



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