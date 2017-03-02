]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
марта
pda
Поиск
Архив

Жители Митино вложили 40 миллионов рублей в несуществующий фитнес-клуб
7 марта 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Astra Fitnes
В мировом суде рассматривают 70 исков несостоявшихся клиентов фитнес-клуба, который должны были открыть еще осенью в районе Митино. Еще десятки заявлений и коллективная жалоба с 200 подписями поданы в полицию и управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Клуб, в который горожане вложили, по приблизительным подсчетам, около 40 миллионов рублей, даже не начали строить, пишет "Комсомольская правда".

Речь идет о сети "Астра Фитнес". Филиал в Митино обещали открыть в октябре в знаменитом местном долгострое на улице Барышиха, 25. Потенциальным клиентам обещали бассейн с морской водой, несколько этажей с тренажерами, спа-комплекс. Устраивали и экскурсию по стройке. Абонементы в будущий проект продавали за демократичные 15-25 тысяч рублей в год.

Потом запуск перенесли на декабрь. Но выяснилось, что на стройке даже нет рабочих. При этом на сайте "Астра Фитнес" клуб в Митино значится как действующий, есть даже расписание занятий. Клиенты начали требовать деньги назад, создали в интернете инициативную группу. По номерам договоров активисты сделали вывод, что у недостроенного заведения около 2500 клиентов. Если умножить на стоимость самого дешевого абонемента, получится 37,5 миллиона рублей.

Представители "Астра Фитнес" от клиентов не скрываются. На сайте говорится, что в здании нет необходимых коммуникаций, а работы затягиваются из-за собственника. Также сообщается, что "против строительства и открытия здания агрессивно работает профессиональная команда", цель которой – получение денег от "прямых интересантов здания". Кто под этим подразумевается, неясно.

В сети заверили, что взаимодействуют с администрацией района и "по мере возможностей" возвращают клиентам деньги. Тем, кто все же согласится подождать открытия, обещают дополнительный год обслуживания в подарок. По словам юристов, уголовного преступления в данном случае нет, так как организаторы поддерживают связь. Клиенты могут потребовать возврата денег через суд, а также компенсацию морального вреда и компенсацию за задержку с открытием. Клиентам сети фитнес-клубов "Лайф Сити" пришлось хуже: из пяти заведений полноценно работает только одно, руководство прячется и отказывается возвращать деньги.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Жертвы "фитнес-пирамиды" штурмуют недостроенные клубы и пишут в прокуратуру
28 июля 2016 г.
Жертвы "фитнес-пирамиды" штурмуют недостроенные клубы и пишут в прокуратуру
Десятки москвичей купили абонементы в сеть новых спортклубов, но из пяти заведений работает только одно. Остальные не строятся, деньги клиентам не возвращают, руководство прячется. Пострадавшие написали заявления в полицию.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.03.2017   10:46
6
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 7 марта 2017 г. // Последняя новость 10:19
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>