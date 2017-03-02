Жители Митино вложили 40 миллионов рублей в несуществующий фитнес-клуб Рубрики: Общество

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Речь идет о сети "Астра Фитнес". Филиал в Митино обещали открыть в октябре в знаменитом местном долгострое на улице Барышиха, 25. Потенциальным клиентам обещали бассейн с морской водой, несколько этажей с тренажерами, спа-комплекс. Устраивали и экскурсию по стройке. Абонементы в будущий проект продавали за демократичные 15-25 тысяч рублей в год.



Потом запуск перенесли на декабрь. Но выяснилось, что на стройке даже нет рабочих. При этом на сайте "Астра Фитнес" клуб в Митино значится как действующий, есть даже расписание занятий. Клиенты начали требовать деньги назад, создали в интернете инициативную группу. По номерам договоров активисты сделали вывод, что у недостроенного заведения около 2500 клиентов. Если умножить на стоимость самого дешевого абонемента, получится 37,5 миллиона рублей.



Представители "Астра Фитнес" от клиентов не скрываются. На сайте говорится, что в здании нет необходимых коммуникаций, а работы затягиваются из-за собственника. Также сообщается, что "против строительства и открытия здания агрессивно работает профессиональная команда", цель которой – получение денег от "прямых интересантов здания". Кто под этим подразумевается, неясно.



В сети заверили, что взаимодействуют с администрацией района и "по мере возможностей" возвращают клиентам деньги. Тем, кто все же согласится подождать открытия, обещают дополнительный год обслуживания в подарок. По словам юристов, уголовного преступления в данном случае нет, так как организаторы поддерживают связь. Клиенты могут потребовать возврата денег через суд, а также компенсацию морального вреда и компенсацию за задержку с открытием. Клиентам сети фитнес-клубов "Лайф Сити"



В мировом суде рассматривают 70 исков несостоявшихся клиентов фитнес-клуба, который должны были открыть еще осенью в районе Митино. Еще десятки заявлений и коллективная жалоба с 200 подписями поданы в полицию и управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Клуб, в который горожане вложили, по приблизительным подсчетам, около 40 миллионов рублей, даже не начали строить, пишет "Комсомольская правда" Речь идет о сети "Астра Фитнес". Филиал в Митино обещали открыть в октябре в знаменитом местном долгострое на улице Барышиха, 25. Потенциальным клиентам обещали бассейн с морской водой, несколько этажей с тренажерами, спа-комплекс. Устраивали и экскурсию по стройке. Абонементы в будущий проект продавали за демократичные 15-25 тысяч рублей в год.Потом запуск перенесли на декабрь. Но выяснилось, что на стройке даже нет рабочих. При этом на сайте "Астра Фитнес" клуб в Митино значится как действующий, есть даже расписание занятий. Клиенты начали требовать деньги назад, создали в интернете инициативную группу. По номерам договоров активисты сделали вывод, что у недостроенного заведения около 2500 клиентов. Если умножить на стоимость самого дешевого абонемента, получится 37,5 миллиона рублей.Представители "Астра Фитнес" от клиентов не скрываются. На сайте говорится, что в здании нет необходимых коммуникаций, а работы затягиваются из-за собственника. Также сообщается, что "против строительства и открытия здания агрессивно работает профессиональная команда", цель которой – получение денег от "прямых интересантов здания". Кто под этим подразумевается, неясно.В сети заверили, что взаимодействуют с администрацией района и "по мере возможностей" возвращают клиентам деньги. Тем, кто все же согласится подождать открытия, обещают дополнительный год обслуживания в подарок. По словам юристов, уголовного преступления в данном случае нет, так как организаторы поддерживают связь. Клиенты могут потребовать возврата денег через суд, а также компенсацию морального вреда и компенсацию за задержку с открытием. Клиентам сети фитнес-клубов "Лайф Сити" пришлось хуже : из пяти заведений полноценно работает только одно, руководство прячется и отказывается возвращать деньги.



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