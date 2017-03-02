Пьяный сотрудник МЖД угрожал коллегам оружием Рубрики: Происшествия

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Как выяснилось, заместитель начальника дирекции аварийно-восстановительных средств Московской железной дороги Алексей Ануров, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, при попытке освидетельствовать его стал угрожать расправой, взял из ящика стола травматический пистолет и направил его в сторону проверяющего. Об этом же заявил и один из сотрудников МЖД. Позднее Ануров добровольно выдал пистолет прибывшим сотрудникам полиции, по факту случившегося проводится проверка.



В центре столицы нетрезвый сотрудник Московской железной дороги, находясь у себя в кабинете, угрожал оружием своим коллегам. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию поступила информация о конфликте между работниками на улице Верхняя Красносельская.Как выяснилось, заместитель начальника дирекции аварийно-восстановительных средств Московской железной дороги Алексей Ануров, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, при попытке освидетельствовать его стал угрожать расправой, взял из ящика стола травматический пистолет и направил его в сторону проверяющего. Об этом же заявил и один из сотрудников МЖД. Позднее Ануров добровольно выдал пистолет прибывшим сотрудникам полиции, по факту случившегося проводится проверка.



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