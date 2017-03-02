Объединенный департамент ЖКХ появился в столице Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Мэр Москвы Сергей Собянин согласился с кандидатурой Ливинского, предложенной заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. "Надеемся на вас. Структура объединенная, большая. Значимая для города, горожан. Постарайтесь. Будем помогать", – цитирует



Павел Ливинский с 2006 по 2013 год последовательно занимал руководящие должности: в "Московской городской электросетевой компании", "Московской объединенной электросетевой компании" и "Объединенной энергетической компании". В 2013 году был назначен руководителем департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы. Единый департамент жилищно-коммунального хозяйства создан в Москве при слиянии департамента ЖКХ и благоустройства с департаментом топливно-энергетического хозяйства. Новое ведомство возглавит 37-летний Павел Ливинский, с 2006 года работавший в московской энергосистеме.Мэр Москвы Сергей Собянин согласился с кандидатурой Ливинского, предложенной заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. "Надеемся на вас. Структура объединенная, большая. Значимая для города, горожан. Постарайтесь. Будем помогать", – цитирует "Интерфакс" Павел Ливинский с 2006 по 2013 год последовательно занимал руководящие должности: в "Московской городской электросетевой компании", "Московской объединенной электросетевой компании" и "Объединенной энергетической компании". В 2013 году был назначен руководителем департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.



Предыдущая статья

