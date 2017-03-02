]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
7
марта
pda
Поиск
Архив

Объединенный департамент ЖКХ появился в столице
7 марта 2017 г. | Время публикации 15:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Единый департамент жилищно-коммунального хозяйства создан в Москве при слиянии департамента ЖКХ и благоустройства с департаментом топливно-энергетического хозяйства. Новое ведомство возглавит 37-летний Павел Ливинский, с 2006 года работавший в московской энергосистеме.

Мэр Москвы Сергей Собянин согласился с кандидатурой Ливинского, предложенной заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петром Бирюковым. "Надеемся на вас. Структура объединенная, большая. Значимая для города, горожан. Постарайтесь. Будем помогать", – цитирует "Интерфакс".

Павел Ливинский с 2006 по 2013 год последовательно занимал руководящие должности: в "Московской городской электросетевой компании", "Московской объединенной электросетевой компании" и "Объединенной энергетической компании". В 2013 году был назначен руководителем департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
7.03.2017   15:52
7
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 7 марта 2017 г. // Последняя новость 15:20
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>