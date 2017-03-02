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Москва превратилась в гигантский каток после ледяного дождя
7 марта 2017 г. | Время публикации 14:12 | Последние изменения 14:14
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
Улицы Москвы стали опасными после ледяного дождя. Второй день на дорогах гололедица. Тротуары, деревья и провода покрыты ледяной коркой, на машинах даже появились "двойные стекла", отмечают "Вести.Ru". В травмпунктах очереди, людей привозят на скорых, некоторые приезжают сами.

За минувшие сутки в столице зарегистрировано почти 700 ДТП с материальным ущербом. Травмы получили 23 человека, пятеро из них – дети. Накануне вечером пассажирский автобус чуть не скатился в лес на улице Окружная: водитель не справился с управлением на скользкой дороге, передает телеканал 360.

Статистика получивших травмы после падения на льду неизвестна. Спуски и подъемы превратились в ледяные горки, но даже на ровной поверхности балансировать сложно. Хотя синоптики заранее предупреждали о травмоопасной погоде, коммунальщики, судя по многочисленным фото и видео в соцсетях, пешеходные улицы не обработали.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил "Интерфаксу", что сильный гололед связан с явлением "переохлажденного дождя". Это замерзшие шарики-ледышки с водой внутри. Образовались они потому, что у земли температура воздуха ниже, чем на высоте. Снежинки с высоты четырех километров опускаются в теплый слой, тают, а затем вновь покрываются ледяным панцирем у земли. Образованию льда способствует и ветер.

#москва#гололед#мартмесяц

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