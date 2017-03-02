Москва превратилась в гигантский каток после ледяного дождя

7 марта 2017 г. Жителей столичного региона предупредили о гололедице и порывистом ветре

во вторник, 7 марта, в регионе ожидается облачная погода и небольшие осадки, местами гололедица, днем плюс 2-4 градуса. Из-за ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций.