В больнице подмосковной Ивантеевки нашли грубые нарушения после смерти 14-летнего пациента

Росздравнадзор выявил грубые нарушения в работе Ивантеевской центральной городской больницы, где умер 14-летний подросток. Проверка показала, что назначенное мальчику лечение "имело ряд серьезных дефектов", говорится на сайте
ведомства. А врачебная комиссия больницы провела внутренний контроль оказанной медпомощи "ненадлежащим образом".
Росздравнадзор составил акт об административном правонарушении и предписал их устранить. Результаты проверки направлены в минздрав Московской области, областную прокуратуру и региональное управление Следственного комитета. 14-летний мальчик был доставлен в детское отделение Ивантеевской больницы 26 января. Его состояние врачи оценили как крайне тяжелое и поставили диагноз "ларингит". Через несколько часов подросток скончался от трахеита.
Глава больницы несколько раз подчеркивал
, что вины врачей в смерти ребенка нет, медики действовали профессионально и своевременно. После гибели подростка жители Ивантеевки подали петицию с требованием решить проблемы местного здравоохранения, сообщал портал "Подмосковье сегодня"
.
По их словам, врачи в Ивантеевке работают за минимальную зарплату, медикаментов и инструментов не хватает, палаты переполнены, а участковые врачи ведут по 2-3 участка. Главный врач больницы Геннадий Аникин, однако, признал только дефицит кадров. Это не первая смерть в Ивантеевской больнице, вызывавшая резонанс. В ноябре там скончался 59-летний мужчина, которому поставили диагноз "острая пневмония", но в документах написали, что он умер от рака легких. Было возбуждено уголовное дело о халатности.