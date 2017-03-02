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Птичий грипп добрался до столичного региона
7 марта 2017 г. | Время публикации 08:35 | Последние изменения 09:29
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Птичий грипп добрался до столичного региона. На нескольких птицефабриках введен карантин, происходит общий забой птицы. Ретейлеры уверяют, что дефицита птицы в магазинах не будет, однако эксперты не столь оптимистичны, передает РБК.

О том, что на птицеводческом предприятии "Смена" в Сергиево-Посадском районе зафиксирована вспышка птичьего гриппа, стало известно утром 6 марта. Чуть позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что все поголовье предприятия в количестве 250 тысяч птиц будет уничтожено, забой уже начался. На предприятии выставлены защитные барьеры, ввоз и вывоз продукции запрещен. Как заявил начальник главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза, причиной вспышки могли стать нарушение санитарных норм и человеческий фактор.

Еще одним очагом заболевания могло стать племенное птицехозяйство "Орловское" в Щелковском районе Московской области, а также некоторые частные подворья. Гендиректор хозяйства "Орловское" Евгений Изюмский сообщил, что все поголовье — 238 тысяч птиц — переведено на карантин, все необходимые меры профилактики приняты, а отгрузка продукции была приостановлена еще в середине прошлой недели, при этом розничных сетей среди покупателей нет, и речь идет об отдельных магазинах. Специалисты Россельхознадзора обещают проверить все птицеводческие предприятия в московском регионе. По словам экспертов, чтобы остановить вирус, необходимы жесткое соблюдение карантина, ликвидация зараженного поголовья и вакцинация всех птиц в округе.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства заявили, что вспышка птичьего гриппа не скажется негативно на отрасли птицеводства, ретейлеры также заявляют, что не работают с проблемными предприятиями, а основные поставщики птицы находятся в других регионах России. Тем не менее полностью исключать вероятность возникновения дефицита мяса птицы в столичном регионе нельзя. Так, в Сергиево-Посадского районе куриное мясо стало исчезать с магазинных прилавков уже в субботу, 4 марта. Продавцы объясняли это карантином и связывали с происходящим в "Смене".

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